Torremolinos pide la “máxima sanción” a la fiesta multitudinaria sin medidas Covid

En relación con la sanción a la fiesta desalojada, el edil explicó que “nosotros hemos hecho nuestra parte del trabajo, ahora pasa el procedimiento a la Junta”, pero “las multas podrían ser de hasta 600.000 euros en caso de muy grave”. A su juicio, la Junta “debe valorar, y va a valorar con toda seguridad, que la sanción que se ponga no puede ser menor que el daño que se causa”, ha dicho, incidiendo en que piden que la sanción “sea la máxima posible”. Por otro lado, tanto el concejal como el inspector jefe de la Policía Local han señalado que se están llevando a cabo actuaciones para hacer cumplir las normas frente al Covid en el municipio. Aseguró Ruiz que “este mes de agosto Torremolinos está llena de gente, afortunadamente, pero seguimos vigilando el cumplimiento de las normas en todos lo establecimientos en Torremolinos”. En concreto, en la zona de La Nogalera, dijo, “es una zona donde se aglomera mucha gente y se están haciendo continuamente actuaciones, se están imponiendo sanciones y levantando actas a los establecimientos que no cumplen las normas del Covid. Eso sí, el inspector señaló que la conducta ciudadana es cívica y no ha habido enfrentamientos con la Policía Local ni Nacional, que trabajan “al unísono en este dispositivo”.