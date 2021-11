Veintiún municipios de Málaga pierden más del 20% de su población desde el año 2000

Correos y bancos, principales carencias en los servicios

Los habitantes de los pequeños municipios de la provincia hace ya varios años que han sufrido la pérdida de servicios que en poblaciones de un mayor tamaño son habituales, y que nadie se imaginaría que pudieran ser eliminados. No obstante, en las pequeñas poblaciones han visto como aspectos tan cotidianos como acudir al banco o a la oficina de Correos a realizar gestiones dejaban de ser posibles ante el cierre de las oficinas que existían. En este sentido, el informe elaborado por la Diputación de Málaga refleja que existen ya un total de 16 municipios en la provincia malagueña que no cuentan con oficina bancaria o un gestor que preste estos servicios, que es la fórmula que se está implantando por parte de algunas entidades en pequeñas poblaciones para seguir atendiendo a sus clientes. En concreto, Alfarnatejo, Árchez, Arenas, Cútar, Macharaviaya, Moclinejo, Salares, Sayalonga. Sedella, Alpandeire, Atajate, Cartajima, Faraján, Júzcar, Montejaque y Parauta no cuentan en la actualidad con oficina bancaria. Mucho más extenso es el listado de aquellas localidades que no tienen oficinas de Correos, entre las que se encuentran, Alfarnatejo, Alfarnate, Árchez (una oficina quince minutos al día), Benamocarra, Carratraca, Cuevas del Becerro, Cuevas Bajas, Villanueva de Tapia, Benadalid, Pujerra, Istán, Valle de Abdalajís, Macharaviaya, Moclinejo, Periana, Salares, Benaoján, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Jimera de Líbar, Júzcar, Montecorto, Montejaque y Parauta. Dos carencias que obligan a los vecinos a desplazarse a otras localidades.