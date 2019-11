Vélez sigue esperando un acuerdo con la Junta para activar el tranvía

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga quiere una reunión con los responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para saber hasta qué punto la Junta de Andalucía está dispuesta a implicarse en la reactivación del servicio de tranvía entre Vélez-Málaga y Torre del Mar. La intención del concejal de Transportes, José María Domínguez (PSOE), es poder reunirse antes de que finalice el año.

El acuerdo alcanzado entre el gobierno regional y el Ayuntamiento de Jaén el pasado nueve de octubre para poner en marcha el tranvía en la capital jienense contempla un abono del 75 por ciento por parte de la administración andaluza para los costes de explotación, la inversión para la puesta en marcha del sistema y los pagos pendientes por las unidades móviles. El 25 por ciento restante correrá por cuenta del Consistorio. Un convenio similar es el que el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) ha estado defendiendo durante su anterior mandato. En noviembre de 2015 había apalabrado con el consejero de Fomento del Gobierno socialista, Felipe López, la financiación del déficit del 40 por ciento.

Al respecto, el pasado mes de marzo, la delegada territorial de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, afirmó que en la Consejería de Fomento no existe ningún convenio ni documento que haga referencia a un posible acuerdo entre el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el anterior gobierno autonómico para reactivar el tranvía. “Como no hay nada, partimos de cero”, dijo entonces la delegada. No obstante, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019 contempla una partida de 50.000 euros para el tranvía de la capital axárquica.

El Ayuntamiento también está haciendo un estudio para conocer los costes

Domínguez también explicó en la cadena Ser Axarquía que quieren hacer un estudio exhaustivo para conocer los costes exactos de reparación de todo el recorrido y para poder poner en marcha la primera y segunda fases tal y como se plantearon en el proyecto inicial.

El concejal piensa en la puesta en marcha de un servicio de transporte público sustentado en tres ejes principales. Para ello, según indicó, sería fundamental la reactivación del tranvía en su trazado completo “lo antes posible” y “articular dicho servicio en tres zonas geográficas”.

La primera según indicó, sería con una línea de autobús que cubriese Caleta de Vélez, Torre del Mar y Almayate; la segunda, entre Vélez-Málaga y Torre del Mar con tranvía; y una tercera por el casco histórico del núcleo principal. “Además incrementaríamos la frecuencia con el objetivo final de que haya más usuarios que disfruten el servicio público municipal”, manifestó el concejal que esta semana ha presentado el Plan de Mejoras del Transportes Público Urbano de Vélez-Málaga. Éste contempla además del incremento de frecuencia en algunas líneas de autobuses, la incorporación de las nuevas tecnologías al servicio a través de una aplicación móvil para facilitar tanto horarios como pagos.

También se quiere estudiar detalladamente la reducción de las tarifas para colectivos concretos y la implantación de un billete único que haga posible el transbordo entre el bus y el tranvía, una vez que este vuelva a estar operativo. Domínguez también confía en que Vélez-Málaga pueda entrar en el Consorcio del Área Metropolitana de Málaga para mejorar el servicio en todo el término municipal.