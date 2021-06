El cinco estrellas Vincci de Benalmádena, elegido como el segundo mejor hotel de España

El alojamiento de Vincci Hoteles en Benalmádena reabre sus puertas el próximo día 18 de junio después de haber sido ha sido seleccionado entre los "Best of the Best" de los Travelers’ Choice de Tripadvisor, el máximo reconocimiento otorgado por estos prestigiosos premios que se deciden en función de las reseñas y opiniones de los propios usuarios.

Situado en numerosas ocasiones como uno de los mejores hoteles a nivel nacional en las principales plataformas digitales de turismo, Vincci Selección Aleysa Boutique &Spa ha obtenido este 2021 el puesto número dos entre los 25 mejores hoteles de toda España.

En una nota de prensa, el exclusivo alojamiento de de la Costa del Sol da la bienvenida a la época estival celebrando un año más este galardón en el que solo tienen cabida el uno por ciento de los hoteles presentes en la plataforma.

Los Travelers’ Choice de Tripadvisor se deciden en función de los millones de reseñas y opiniones de viajeros de todo el mundo recopiladas a lo largo del período de un año. Los premios tienen en cuenta tanto la calidad como la cantidad de opiniones de los viajeros y las calificaciones específicas, según han explicado, subrayando que "solo los mejor valorados pasan además a formar parte de los Best of the Best, como es el caso de Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa".

“El mejor hotel hasta ahora”, “Simplemente Perfecto” o “Espectacular” son algunos de los comentarios que han hecho los internautas sobre este hotel boutique, situándolo cada año en los primeros puestos de los rankings elaborados por las principales plataformas digitales del sector, como Tripadvisor o Trivago. La mitad de sus huéspedes repite, según han destacado desde el establecimiento hotelero, para el que esto supone que el cliente "queda satisfecho".

Para la directora del hotel, Sara González, la clave de este éxito está en “la excelencia y el trabajo de un equipo preocupado por una atención exclusiva y personalizada con cada huésped”. En este sentido, González afirma que “a nivel de reputación online, las opiniones de nuestros huéspedes son nuestra mejor publicidad. Las leemos todos los días, tomamos nota de las valoraciones de los usuarios y, personalmente, me complace responder todos los comentarios que se realizan. Ello te permite establecer una relación más personalizada con el usuario dando respuesta a sus observaciones”.

Según explica la directora del hotel, “nos preocupamos por que cada persona que llega a Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa tenga todo lo necesario para que su estancia sea inolvidable". "Intentamos enterarnos de sus gustos o aficiones para tener un detalle cuando llegan. La idea es clara no existe el no a un huésped", asegura, agregando que "siempre hay alternativas para todas las peticiones, o al menos la mayoría que nos plantean los huéspedes”. Además, “la atención personalizada no termina con la estancia, a posteriori intentamos mantener un contacto fluido con los huéspedes, solemos mandar felicitación de Navidad a los más habituales, algo que agradecen mucho y nos hace mantener el contacto”.

El Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa está ubicado en primera linea de playa y destaca por su concepto único y exclusivo de hotel boutique cinco estrellas. Su oferta de alojamiento, basada en 37 habitaciones de lujo se combina con el Restaurante Alamar Alta Cocina donde los rasgos autóctonos y los matices internacionales se unen de forma natural y creativa.