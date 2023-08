Más de 100 personas se aglutinan a las puertas de un hotel de Fuengirola tras el llamamiento de un influencer

El pasado miércoles Marcos de Vicente (@Kappahhh4), creador de contenido el cual no quiere ser considerado tiktoker sino como "cineasta", hizo un llamamiento en TikTok, red social en la que aglutina 1 millón y medio de seguidores y en la que comenta la actualidad de internet. En este pedía a sus seguidores que se congregasen frente a la plaza del Hotel Agur, en el que se alojaba en el centro de Fuengirola. "Estoy grabando un video super tocho para Youtube (@kappahhh) y para una parte del video necesito reunir a un montón de gente en algún sitio", explica Marcos en el clip. El influencer quería que sus fans reaccionaran a las dos personas "muy especiales" que aparecerían esa noche junto a él en el balcón.

"No importa cuánta gente venga si vienen dos personas, me servirá", aclaraba el creador al final del video. Lo cierto es que más de 100 adolescentes acudieron al establecimiento a las 22:00 de la noche. A la hora indicada anteriormente Kappah salió al balcón junto a varios tiktoker Miguel Misha (@soymiguelmisha 130.5K seguidores) y Juan Fran (@batmanspain 117.6K seguidores). "No esperábamos que viniese tanta gente les debemos todo, esto es un favorazo para el video que estábamos grabando", asegura Kappah en unas declaraciones a este periódico.

Según fuentes consultadas del Ayuntamiento de Fuengirola no hubo ningún incidentes y no se requirió la intervención de la Policia Local ya que la concentración no afectó al tráfico. "Las chicas se revolucionaron bastante pero se portaron bastante bien manteniéndose en el exterior del hotel", asegura Gabriel Martín, trabajador del Hotel Agur y testigo presencial de los hechos. Desde el establecimiento están agradecidos con el creador de contenidos ya que creen que su llamamiento puede ayudarles a incrementar su clientela.

La cuenta @fuengirolasequeja publicó un video en el que los seguidores que esperaban en la plaza gritaban de emoción al ver a los influencers salir al balcón y el post recibió decenas de críticas hacia los jóvenes entre ellas "Para protestar por la subida de la luz no salen a la calle, ni por el precio de la gasolina, ni la subida de los alquileres, temas que nos afectan a todos y que son importantes". Ante las críticas Marcos defiende: "no veo necesario criticar a estos adolescentes que lo único que quieren es pasárselo bien".