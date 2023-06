Investigan la presunta agresión de unos 'okupas' al dueño de una vivienda en Manilva

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la presunta agresión que ha sufrido un hombre por parte, presuntamente, de un grupo de individuos que ocuparon su vivienda de forma ilegal. Tras el altercado, ambas partes han presentado una denuncia. Las diligencias han sido remitidas al juzgado, que dilucidará sobre lo ocurrido. Por el momento, no se han practicado detenciones.

Una imagen que circula desde hace días a través de las redes sociales muestra, supuestamente, al dueño del inmueble afectado con el rostro ensangrentado por las lesiones sufridas. Según publica El Confidencial, la víctima, británica, tiene 53 años y cogió un avión desde Liverpool cuando tuvo conocimiento de que un grupo de personas se habían instalado sin su autorización en su residencia vacacional. Al llegar allí entre ambas partes se produjo un enfrentamiento en el que resultó herido el propietario de la vivienda, situada en la Urbanización Duquesa Village, en la parte más alta del Puerto de la Duquesa, en Manilva. El individuo, tras exigirles que se marcharan, fue, presuntamente, atacado con una botella y sufrió cortes por los cristales rotos. La investigación determinará con exactitud que sucedió aquel día.

El rotativo recoge también que, tras la trifulca, el hombre sufrió, como consecuencia de la agresión, dos fracturas en un dedo, "cortes en la fosa renal izquierda, zona dorsal y costado izquierdo", así como otro en el "cartílago del pabellón auricular izquierdo y mastoide.

Paralelamente, la empresa Desokupas, que se dedica a recuperar inmuebles mediante la mediación entre los dueños y los inquilinos ilegales, ha tomado cartas en el asunto y amenaza con desalojar a los supuestos okupas. "El jueves, a las 8 de la tarde, vais a salir por la puerta o por la ventana, con o sin cuchillo", apostilla el responsable de la compañía en un vídeo que ha sido difundido en Twitter. Según su versión, el propietario de la finca "fue apuñalado" con una botella en el "cuello, abdomen y cabeza". Hubo, además, recalca, un "robo y un allanamiento de morada".

⚠️ EL JUEVES A LAS 20H⚠️Desokupa actuará en la urbanización de Manilva para recuperar el piso de Mike.Vienen medios internacionales de UK y otros países. Nos jugamos la imagen de nuestro sector turísticoNo vamos a dejar que 3 🐀 manchen el nombre de 🇪🇸#DesokupaManda pic.twitter.com/DoeEMEtC7A — Dani Dsk (@daniesdsk) June 4, 2023

La empresa también ha lanzado un mensaje a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que no han practicado arrestos. Les pide "que piensen si tienen que volver a actuar", porque, defiende, lo ocurrido responde a una "tentativa de asesinato" y no a un delito "de lesiones graves". Así, advierte que él y sus trabajadores se tomarán la justicia por su mano si los investigadores no llevan a cabo más medidas.

El portavoz de Desokupas asegura que, tras haberse ofrecido a recupera la vivienda, ha recibido amenazas a través de una llamada anónima que, sospecha, podría corresponder a los autores de la agresión al británico. "Me vas a tener delante, coge el cuchillo más grande que tengas. Afílalo bien", advierte, mientras también se cuestiona "qué mensaje" se está transmitiendo "si viene un ciudadano, paga su propiedad y dejamos que lo apuñalen".