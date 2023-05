Más de 40 artistas y agrupaciones musicales participarán en la XI Ruta del rock de Torremolinos

Más de 40 artistas y agrupaciones musicales participan en la XI Ruta del rock, que se celebrará en Torremolinos durante los dos próximos fines de semana en hasta 46 establecimientos de hostelería, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

En este evento, los conciertos gratiutos se celebrarán en las zonas de Playamar/Costa Lago, Pinillo, Centro, Carihuela y los Álamos, con actuaciones de distintos géneros musicales como rock, pop, soul, indie, blues o jazz entre otros, entre las 17:00 y las 22:00 horas, del 19 al 21 y del 26 al 28 de mayo.

Así, L Grand Café Torremolinos acogerá el día 19, a las 22:00 horas, el concierto de Sr.Mirinda, mientras que la banda This is your letter actuará en Mg Jamón Carihuela a las 20:00 y las 21:30 horas.

El artista Nico Sabatini lo hará a las 19:00 y las 20:00 horas en Bar América I, Juan Romero a las 22:00 horas en Jartín de la Nuit, el grupo Silver Beats a las 20:00 y las 22:00 horas en Restaurante Colonia, la banda Marintencionados a las 20:30 y las 21:30 horas en Clock Tower, y Radio 80 a las 20:30 y las 21:30 en la Taberna Biznaguera Casa Pepa.

El grupo Correcaminos actuará por su parte en la Cerveceria Twister a las 21:00 y las 22:00 horas del día 19 de mayo, al igual que la banda Money Makers a las 20:00 y las 21:30 horas en Guinns, el artista Pepe Torregrosa en la Taberna andaluza Rufino a las 21:00 y las 22:00 horas, El trio del saco en Barracuda Roof Top a las 20:30 horas y la cantante Natalia Moralo a las 19:00 horas en La Bodega.

El sábado 20 actuará el Dúo Farola en Luna Egipcia a las 20:00 y las 21:30 horas, Money Makers a las 19:00 horas en La Pepa, Ejecutivos Dúo a las 21:00 y las 22:00 horas en Mg Jamón Plaza Andalucía, Elise Soul Sistah a las 19:00 horas en Casa Yeyo, Suzette Moncrief a las 20:00 y las 21:00 horas en Baloo, la banda Putovicio a las 21:00 horas en Buddha Beach, el grupo Pebbles&Cabernicolas a las 20:00 y a las 21:30 horas en el Bar Amsterdam y el artista Raúl Baenítez a las 21:00 y las 22:00 horas en The Galloping Major.

El día 21 el grupo Soul Station actuará a las 17:00 y las 19:00 horas en La Playa, la banda Mama Cath&The Soul Sisters lo harán en Hakuna Matata a las 19:00 y las 21:30 horas y Satisfaction a las 17:00 horas en Grand Cafe Gourmet Carihuela.

El viernes 26 actuará el artista Sergio Bech en Café Central a las 21:00 y las 22:00 horas, Nico Sabatini lo hará en el Bar América II a las 19:00 y las 20:00 horas, Juan Romero a las 22:00 en La Nuit By Marcia y el grupo Alvarock en la pizzería Palette a las 19:30 y 21:00 horas.

También el viernes ofrecerá un concierto Raúl Benítez en La Favorita a las 20:30 y 21:30 horas, Andrés Martínez en L’clave del sol a las 19:30 21:30 horas, Pepe Torregrosa a las 20:00 y 21:30 horas en El embarcadero, la banda The Bottles (tributo a Beatles) en Soho Pool Club a las 20:00 y 21:00 horas, el grupo George Legend& Friends en Álamo 43 a las 19:30 y 20:30 horas, Mario Veltman a las 21:30 horas en Grand Cafe de Brabander y May Day en True Concept Club a las 19:00 horas.

El día 27 será el turno de One Drop Trío a las 21:00 y las 22:00 horas en Caballo andaluz, Patty and Corne a las 21:00 horas en Heineken Corner, Groovy Retros a las 17:00 horas en Horno Beach Club, Switch en Brannigans a las 21:00 y 22:00 horas, Soundshine Queen a las 19:30 y las 21:00 horas en Playaocho, Buddy&Crickets a las 20:00 y 21:30 horas en El Rincón de Nacho, el grupo Pebbles& Cavernícolas en Garage Drink Station a las 20:00 horas, Oscar Barrio a las 22:00 horas en T Kippenhuis y En3minutos a las 17:30 horas en Palapa Beach.

Por último, el día 28 a las 19:00 y las 20:00 horas actuará Nico Sabatini el Bar América III y Eugenio lo hará en Iñaki Beach de Torremolinos a las 18:00 y las 20:00 horas.