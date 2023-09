El alcalde de Benalmádena destaca la “cercanía y la humildad” en sus primeros 100 días de Gobierno

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha realizado este lunes un balance de los primeros tres meses al frente del Gobierno municipal, con “la cercanía, la humildad, el respeto, la gestión y el compromiso” como los principales valores del nuevo Ejecutivo local, y destacando actuaciones como la restauración de los 4 carriles en la avenida Antonio Machado o el impulso de los proyectos financiados con fondos EDUSI.

“Hemos demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden solucionar muchos problemas escuchando a los ciudadanos, atendiendo sus demandas y necesidades; mimando la imagen de nuestra ciudad que es un municipio turístico de primera índole, potenciando nuestras fiestas y tradiciones”, ha resaltado.

El adiós definitivo al carril único en la avenida Antonio Machado, acompañado de la apertura total de los cuatro carriles conservando su mediana y sus palmeras, la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza y otro de embellecimiento de los tres núcleos poblacionales han sido los ejes principales vertebradores de la acción de gobierno nada más echar a andar la legislatura. Proyectos que sufrían “una parálisis” como la Plaza Olé abrieron con el nuevo gobierno, junto a la supresión de privilegios como el fin de los estacionamientos reservados a concejales en el corazón de Benalmádena Pueblo, fueron las primeras medidas que se llevaron a cabo.

Además, el equipo de Gobierno “ha trabajado sin descanso” junto a los técnicos municipales “para acelerar al máximo los trámites y desbloquear proyectos con cargo a los fondos EDUSI”. La rehabilitación del Centro Doña Gloria, el vivero de empresas de Solymar, la Biblioteca de La Paloma, la puesta en valor del Yacimiento de Los Molinillos y la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), todos ellos son obras “cuyo expediente de oficio comenzó entre finales de julio y agosto de 2023, impulsados por este nuevo equipo de gobierno, en un tiempo récord, tras cuatro años y medio perdidos”, ha asegurado el alcalde.

“Tenemos que mirar a los ojos a nuestros vecinos y decirles la verdad, el Gobierno anterior engañó a los benalmadenses vendiendo una gestión de los fondos europeos que no era cierta, o era una media verdad porque muchas de estas obras no podrán concluirse en el plazo fijado por la Unión Europea por desidia. No se puede hacer en seis meses lo que no se hizo en cuatro años y medio”, ha recalcado.

El primer edil ha lamentado que “todo lo que no se pueda culminar antes del 31 de diciembre de este año y sufragarlo con fondos europeos, lo tendremos que pagar con las arcas municipales, todos los benalmadenses, porque muchos proyectos con fondos EDUSI quedaron abandonados a su suerte durante toda la pasada legislatura”, ha subrayado el alcalde.

Juan Antonio Lara ha enfatizado también que el nuevo equipo de Gobierno ha apostado “de manera decidida” por un nuevo modelo de ciudad donde “pasear por nuestra costa sea una prioridad gracias a la reactivación de la Senda Litoral, ocho años olvidada, una obra que queremos hacer por tramos para agilizar los trámites y que salga adelante en esta legislatura, una clara apuesta por nuestro principal motor, el turismo”.

Junto a ello, el nuevo equipo de Gobierno ha aprobado reservar un millón y medio de euros para el inicio del nuevo centro polivalente en Benalmádena Pueblo. “Era un compromiso que teníamos desde antes de llegar a la Alcaldía que ya comienza a tomar forma, crearemos un espacio de referencia en la Costa del Sol, con un museo en honor a Imperio Argentina, exposiciones itinerantes, una biblioteca y un salón de actos”, ha avanzado la primera teniente alcalde, Presi Aguilera.

Apuesta por la historia de Benalmádena y las nuevas tecnologías

Aguilera también ha destacado que desde el Ayuntamiento se va a impulsar el reconocimiento de aquellas personas que “han dejado huella” en Benalmádena, personalidades como Jaime Pimentel, Pablo Alborán, José María Bernils, Manuel Jiménez y Enrique Bolín, entre otros, así como recuperar y poner en valor símbolos que “son la historia de nuestro municipio, como la Niña de Benalmádena”.

La primera teniente alcalde ha señalado que este verano se han dado “pasos firmes” por mejorar e impulsar las playas de Benalmádena como gran atractivo turístico de la Costa del Sol. Entre las medidas que ha destacado, ha incidido en la incorporación de nueva maquinaria para la limpieza y recogida del alga asiática, un problema que afecta a todos los municipios de la costa, al mismo tiempo que se ha iniciado una prueba piloto de megafonía en Malapesquera-Santa Ana y Fuente de la Salud de cara al próximo verano para “prestar un servicio de excelencia a los usuarios de nuestras playas”.

Nuevos proyectos para el Puerto Deportivo

Por su parte, el edil consejero delegado de Puerto, José Luis Bergillos, ha destacado los cambios que se han producido en la marina benalmadense, remarcando que se ha trabajado “a destajo” por sacar adelante inversiones históricas por 4,5 millones de euros para convertir al Puerto en un gran exponente en Europa.

La creación del Instituto de Formación Profesional del Mar, la reforma y ampliación del Centro Náutico o el incremento del espacio para las escuelas municipales, la conexión con el paseo marítimo, la reurbanización de la dársena interior, incluyendo el Paseo de las Estrellas, totalmente renovado, son las apuestas por las que avanzará este equipo de Gobierno si consigue la prórroga de la concesión.

Bergillos ha mostrado su malestar con el principal grupo de la oposición por su gestión en el Puerto porque “engañaron a los benalmadenses, tanto, que a tres días de las elecciones dijeron que estaba ya concedida la renovación de la concesión y, a día de hoy, eso es totalmente falso”. A ello ha agregado que “una vez esté renovada, vamos a acometer todas esas inversiones y lo haremos con fondos propios sin tener que recurrir al Ayuntamiento de Benalmádena ni al endeudamiento”.