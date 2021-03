El alcalde de Coín reitera que el protocolo de vacunación lo establece Salud

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha reiterado que es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familias, la que establece los protocolos de vacunación y, en el caso del municipio, es el distrito sanitario y el centro de salud el que lo lleva a cabo, incidiendo en que desde el Ayuntamiento no deciden: "No elegimos a quién se vacuna ni sabemos el número de vacunas que hay".

Así lo ha indicado tras ser cuestionado en relación con el hecho de que la Fiscalía haya abierto unas diligencias preprocesales para investigar si, como denuncian desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan), personal del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Coín ha sido vacunado de manera "irregular" y sin que les corresponda.

"Ni el alcalde, ni el equipo de gobierno ni cargos eventuales se han vacunado eso sí se lo puedo asegurar", ha dicho el alcalde de Coín en rueda de prensa en Málaga, donde ha presentado junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado, el futuro Parque Logístico de la Costa del Sol.

Sobre la denuncia concreta de que no se haya vacunado a policías locales antes que a otro personal municipal, el alcalde del municipio ha señalado que la pregunta "se la tendría que hacer al distrito sanitario porque nosotros no marcamos el protocolo de vacunación".

A juicio de Santos, el hecho de vacunar a un monitor que está en contacto con 20 niños es "igual de importante que se vacune a un maestro de un colegio", apoyando ese criterio del centro de salud, "siempre en contacto con el distrito sanitario".

"Desde el Ayuntamiento de Coín, apoyo total a los responsables sanitarios que llevan haciendo un magnífico trabajo en este último año por la pandemia, de lucha y ahora con la campaña de vacunación", ha defendido Santos, quien ha agregado que "ojalá hubiera muchas vacunas y esos profesionales se las pondrían a toda la población en el menor tiempo posible para salir de esta crisis en la que estamos inmersos".

El consejero de Salud: "abrimos unos protocolos, un estudio interno"

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dejado claro este viernes que, "como siempre" si ha habido una "vacunación anómala" se hace una investigación interna, y según el resultado de la misma, "mi Consejería actúa en consecuencia". Así lo ha señalado Aguirre tras ser cuestionado en relación a la denuncia.

"Como siempre, igual que en Coín, como en la Sierra de Córdoba, como en todos lados, abrimos unos protocolos, un estudio interno", ha detallado el consejero.

Además, ha incidido en que "los protocolos de vacunación son los que son y esos están pactados en el Consejo Interterritorial y con la Comisión de Salud Pública". "Ahí no hay vacunas de sobra, ni que me ha sobrado un poquito y se lo he puesto a otro, no. Ahí las que son, son", ha sostenido.

"Luego si ha habido alguna vacunación anómala directamente mi equipo manda un estudio, una investigación interna, y según el resultado de la investigación interna, mi Consejería actúa en consecuencia", ha concluido.