La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, anuncia que padece cáncer de mama

La alcaldesa de Torremolinos y vicepresidenta primera de la Diputación de Málaga, Margarita del Cid, ha anunciado este domingo que le ha sido diagnosticado un cáncer de mama.

Así lo ha dado a conocer este domingo en un mensaje público a través de su perfil de Facebook, donde ha explicado que ha sido una detección precoz y que en los próximos días comenzará el tratamiento.

"Ha sido una detección precoz, porque tras palparme el pecho y notarme algo extraño, acudí al médico", ha escrito Del Cid, quien ha dado "las gracias a los profesionales sanitarios que me han guiado desde el primer momento" y también "a los investigadores, que día a día arrojan luz sobre esta enfermedad para que la palabra curación sea cada vez más común".

La regidora ha remarcado que "en unos días dará comienzo el proceso que me ayudará a curarme y en mi caso, el pronóstico es bueno y me siento en las mejores manos". Asimismo ha adelantado que "continuaré trabajando con normalidad, con mi tratamiento y rodeada de todos los que me quieren y me cuidan, que para mi fortuna son muchos. Gracias por vuestro cariño".

Por último, Del Cid ha incidido en la importancia de la detección precoz para combatir la enfermedad. "Por favor, cuidaos, no faltéis a las revisiones porque la detección temprana del cáncer mejora muchísimo el pronóstico y el tratamiento", concluye el mensaje.