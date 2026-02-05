Amplían el dispositivo para localizar a la mujer de 45 años arrastrada por el río Turvilla en Sayalonga

La Guardia Civil mantiene este jueves un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla, a su paso por el municipio de Sayalonga, cuando intentaba rescatar a su perro, que había caído previamente al cauce. Las labores se han ampliado a lo largo de unos cinco kilómetros del río, entre Sayalonga y la localidad vecina de Algarrobo.

A primera hora de la mañana se había reincorporado un helicóptero a las tareas de rastreo aéreo, con personal del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) a bordo, además de drones para inspeccionar la ribera. No obstante, el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con fuerte viento y lluvias persistentes, ha obligado a suspender de momento estos medios aéreos, centrando la búsqueda en el rastreo terrestre y subacuático.

En el operativo participan efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), el equipo de montaña de la Guardia Civil y una treintena de profesionales en total, a los que se están sumando a lo largo de la mañana dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, agentes medioambientales y miembros de Protección Civil. También colaboran Policía Local y vecinos de la zona, dada la dificultad de acceso a algunos tramos del cauce.

La mujer, de 45 años, se encontraba paseando junto a otra mujer y sus mascotas por la zona norte del municipio cuando uno de los perros cayó al agua. Al intentar sacarlo, fue arrastrada por la fuerte corriente. El animal pudo ser localizado con vida, aunque desde entonces no se ha logrado dar con la desaparecida.

El río Turvilla baja con un caudal muy elevado tras las intensas lluvias asociadas a la borrasca Leonardo y arrastra abundante barro y vegetación, lo que complica notablemente las labores de búsqueda. La comarca de la Axarquía permanece este jueves en aviso naranja por fuertes vientos y en aviso amarillo por lluvias.

La alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas Campos, ha explicado a este periódico que durante la noche posterior a los hechos mantuvo contacto con el teniente de la Guardia Civil para organizar batidas en distintos puntos del término municipal, ampliando el rastreo hasta la desembocadura del río en la playa de Algarrobo Costa.