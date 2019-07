Arrancan en Marbella los cursos de verano de la UMA con 250 alumnos

Marañón ha anunciado que el número de plataformas que ofrecen servicios de visionado bajo demanda van a aumentar y que, por tanto, los consumidores no serán capaces de asumir todo el material que generan ni pagar todas las suscripciones, por lo que augura una regresión al gusto por el largometraje.

Finalmente, en cuanto a la calidad , el conferenciante ha manifestado que esta multiplicación de series no siempre ha venido acompañada en una mejora del producto en términos cualitativos y que en la actualidad el modelo ha llegado al colapso .

“Vemos series por encima de nuestras posibilidades. Consumimos demasiadas, quizás más de las que podemos procesar. T enemos que ser más críticos y elegir mejor ”, ha sentenciado y ha destacado además la importancia de la labor que realizan los medios de comunicación como preceptores de estos productos en su tarea de guiar al espectador en lo que merece la pena y lo que no.

Para Marañón, el auge de las series de televisión ha supuesto un fenómeno social que ha revolucionado no solo el panorama audiovisual actual, sino que también ha transformado nuestra manera de disfrutar del ocio ; ahora, el consumidor tiene un amplio catálogo de productos televisivos en casa, lo que posibilita además un consumo continuado y adictivo.

Por último, y en relación a los pisos de alquiler de uso turístico que operan de forma irregular , la delegada ha comentado que desde el organismo autonómico se pone a disposición de los interesados en dedicarse a esta actividad todos los medios para que cumplan con la regulación vigente, pero que no pueden hacer “nada más” por controlar esta práctica, por ello ha incidido en la importante necesidad de legislar a nivel nacional.

Aun así, ha matizado que por la complejidad del tema no se debe hacer con mucha premura, para dar tiempo a estudiar en profundidad las medias a aplicar, y que habrá que esperar a que se conforme el nuevo gobierno nacional para empezar a trabajar en este sentido, aunque ha asegurado que será uno de los primeros temas que pongan sobre la mesa .

"Hay que cambiar el modelo policial español"

El primer invitado del curso que analiza los riesgos de los procesos de radicalización ha sido Amadeu Recasens, comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. Sobre los retos actuales de España en materia de seguridad ha sido rotundo: “Es necesario tener un modelo de seguridad que no tenemos, nuestro modelo policial se hizo precipitadamente tras la Constitución española y en estos momentos el encaje entre Estado, comunidades autónomas y municipios en materia de seguridad es complicado, quien tiene la legitimidad no tiene la legalidad”.

Por lo tanto, en su opinión, se deberían colmar estas lagunas y crear un modelo integrado en el que todas las administraciones y ciudadanos se sientan cómodos. “Hay que hacer cambios radicales, establecer un sistema de coordinación entre policías y reformar la normativa en esta materia porque está obsoleta, las sociedades cambian rápidamente y hay que adaptarse a ellas”, ha explicado este experto que también ha trabajado en el ámbito de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

En este curso también se analizan movimientos rupturistas como el Brexit o el proceso catalán, con respecto a este último, Recasens afirma que la solución pasa por el diálogo y que con las vías judiciales o el enfrentamiento no se va a encontrar el camino: “Es preciso recomponer puentes y una comprensión mutua porque si no ocurre esto se abre un abismo”.

Con respecto al radicalismo islámico, el ponente ha afirmado que hay trabajo de inteligencia y de colaboración entre países de Europa y ha añadido que hay otros radicalismos de distintos signos que son iguales o más peligrosos.

No obstante, asegura que hay que encontrar la manera de neutralizarlo sin caer en movimientos de descalificación de personas que creen en otras religiones o de discriminación: “El radicalismo hay que tratarlo radicalmente”, ha culminado.