La carretera que conecta Ronda con Sevilla, destrozada tras el paso de 'Leonardo' y 'Marta'

Absolutamente destrozada. Es el estado de la carretera A-374, la que une Ronda con Sevilla y conecta muchos pueblos de la Serranía con el norte. En estos momentos, se encuentra cortada por completo como puede observarse en las imágenes. Queda por ver cuánto tardará la reparación del firme tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta por la provincia. No es la única carretera que se encuentra en mal estado.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, dijo este sábado que las pérdidas en la región eran mil millonarias y difícilmente cuantificables hasta el momento. Eso sí, señaló que sólo en infraestructuras viairas de titularidad regional los daños ascendían por encima de los 500 millones de euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa que, al corte informativo de las 08.00 horas, hay en Andalucía un total de 216 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación (119 vías), desprendimientos (53) y daños en el firme (31).

De este total, hasta 150 se encuentran cortadas totalmente al tráfico. Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 53 vías cerradas a la circulación, seguida de Córdoba con 30, Jaén y Sevilla, ambas con 22 cada una de ellas, Málaga con 14, Granada con 7 y Huelva con 2. En Almería no hay ninguna cerrada. Frente a esta situación desde EMA 1-1-2 se pide a la ciudadanía que se eviten los desplazamientos y si es absolutamente necesario hacerlo se consulte el estado de las carreteras a través de fuentes oficiales de la DGT y los servicios de emergencia. Es de obligado cumplimiento, seguir las indicaciones de los paneles informativos y agentes desplegados sobre el terreno y nunca adentrarse en zonas anegadas o desalojadas sin la previa autorización del operativo.

El paso del río de borrascas ha hecho que ceda completamente la vía. / Ayuntamiento de El Gastor.

Desde el pasado 4 de febrero el tren de borrascas que ha pasado por la provincia de Málaga ha derivado en la gestión, hasta el momento, de 527 incidencias gestionadas por Emergencias 112.

Las lluvias de los últimos días han provocado cortes totales y afecciones en diversas carreteras de la red autonómica de Málaga y, actualmente, permanecen cortadas totalmente seis carreteras en la provincia: la A-366 (Guaro), la A-7286 (Campillos), la A-2300 (Ronda-Montecorto), la A-7202 (Campillos), la A-373 (Cortes de la Frontera) y la A-7156 (Casares).

Los trabajos del equipo de Conservación y Mantenimiento de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento han permitido reabrir en las últimas horas tres carreteras que permanecían cortadas: la A-7054 (Pizarra), la A-7283 (Antequera) y la A-374 (Ronda).

En cuanto a las provinciales, en la comarca de la Axarquía sigue cortada la MA-3112 (Almáchar) por deslizamiento de un talud con una situación de alto riesgo, ya que existe la posibilidad de que se produzca un desprendimiento mayor que podría llegar a cortar completamente la vía. También está cortada la MA-3102, de A-356 a Colmenar, ya que el deslizamiento en el que se actuó ayer en el P.K. 0+500 se ha reactivado y afecta ya a más de la mitad de la calzada.

El municipio de Colmenar no queda incomunicado, puesto que existe un acceso alternativo a aproximadamente 1 km de nuestra carretera, pudiéndose acceder al municipio por la A-7204. Por lo tanto, en la comarca de la Axarquía permanecen actualmente dos carreteras cortadas al tráfico: MA-3112 (Almáchar) y MA-3102 (Colmenar)

En la comarca de Ronda continúan cortadas la MA-7402 (Acinipo); la MA-8306 (Benalauría); la MA-8401 (Cortes de la Frontera) y la MA-8302 (Genalguacil). También se ha cortado la MA-8406 (Benalauría paraje Venta la Leche), aunque se permite el paso a vehículos ligeros. En la comarca de Antequera está cortada la MA-6406 (Almargen).

Los niveles de los ríos se encuentran en niveles estables o descendiendo, como es el caso del río Guadalhorce a su paso por Bobadilla; y con respecto a los embalses, La Concepción se sitúa al 79,63%, Casasola al 59,99% y mantiene su capacidad de desembalse a 30 m3/segundo.

El embalse del Limonero ha dejado de desembalsar y se sitúa al 94,86% y Conde de Guadalhorce sigue desembalsando a 55 m3/segundo. Asimismo, Guadalteba está desembalsando a 53m3/segundo hacia la presa del Guadalhorce, que se sitúa en 87,38%.