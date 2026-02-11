Cartajima, bajo vigilancia

La localidad de Cartajima puso bajo vigilancia la evolución de las grietas que han aparecido en diferentes puntos del municipio. Ante la preocupación generada, técnicos del Csic también visitaron el municipio para examinar este fenómeno que llegó a provocar el derrumbe de parte de una calle que obligó a desalojar a una familia.

“Hemos colocado marcas en las grietas que tenemos en las calles y se está procediendo a su control de forma periódica para ver si siguen aumentado”, ha explicado la alcaldesa de la localidad, Isabel Jiménez.

Una de las grietas afecta al patio del colegio público Alto Genal, por lo que la Junta de Andalucía mantiene suspendida la actividad lectiva presencial en este municipio a la espera de la evolución que pueda tener en los próximos días.

Además, también se han producido desprendimientos que afectan al cementerio y a un bloque de apartamentos del Ayuntamiento que obligó al desalojo de estas viviendas.

De momento, en el municipio se vive una calma tensa a la espera de comprobar le evolución que tienen las grietas aparecidas en el terreno y en algunos muros.

Desde el Consistorio han insistido en que se está trabajando con los técnicos de las diferentes administraciones para analizar la situación y estudiar posibles soluciones.

Un millón de euros en daños en Ronda

Por su parte, el Ayuntamiento de Ronda cuantificó los daños que el temporal dejó en la ciudad en más de un millón de euros. La alcaldesa del municipio, Mari Paz Fernández, ha explicado que mayormente éstos se localizan en el ámbito rural, en todas las zonas de éste, y que “son graves”.

Fernández volvió a visitar distintos puntos afectados, como el Llano de la Cruz y La Indiana, entre otros; y ha subrayado que ya se está trabajando para intentar subsanar la situación y “devolver, poco a poco, la normalidad”. No obstante, ha matizado que se actúa en los parajes en los que es posible, de momento, por el nivel de afectación registrado.

En este sentido, indicó que se han creado cuatro equipos de profesionales municipales, especialmente dirigidos por los concejales Jorge Fernández y Juan Carlos González, para coordinar la respuesta.

“Os pido paciencia”, dijo Fernández a los vecinos afectados. “Estamos actuando de emergencia y luego vendrán los proyectos y los arreglos”, subrayó, al tiempo que anunció que Ronda se acogerá a las líneas de ayuda que se ofrezcan, como las del Gobierno andaluz.