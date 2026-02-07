Nuevos desalojos de un centenar de vecinos de El Secadero y San Martín del Tesorillo ante la previsión de crecida del río Guadiaro

Las autoridades van a practicar en la tarde de este sábado el desalojo preventivo de alrededor de un centenar de vecinos del núcleo de El Secadero, en Casares, y de San Martín del Tesorillo (Cádiz), ante la previsión de que crezca el caudal del río Guadiaro con el temporal, los cuales serán realojados en el “albergue provisional” que ha instalado Cruz Roja en el colegio Los Almendros del núcleo casareño, según ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El Puesto de Mando Avanzado instalado por la Junta el pasado jueves en Casares coordina las emergencias de ambos núcleos de población ante el riesgo de inundaciones y aislamiento, donde 1.500 vecinos de El Secadero y unos 2.900 de San Martín del Tesorillo permanecen aislados tras el desbordamiento del río el pasado miércoles. El temporal dio ayer una tregua y los bomberos habilitaron la carretera A-2102 para el paso de los vehículos de emergencias.

Navarro ha detallado que “parece que esa situación de aislamiento puede volverse a producir hoy, una vez que crezca otra vez después de esta lluvia el río Guadiaro”, asegurando que los vecinos están aislados “no solo por carretera sino también porque las comunicaciones están fallando y hay una gran parte de esa zona que no tiene comunicación móvil”. El núcleo de El Secadero ha vuelto a quedarse este sábado sin suministro eléctrico y sin cobertura móvil.

Para ello, ha destacado que la Junta ha montado “unos operativos de emergencia dentro de los núcleos de población, tanto en El Secadero como en San Martín de Tesorillo”, donde están desplegados los bomberos del Consorcio provincial, la UME, la Guardia Civil y el 061 para que “una vez que queden aislados, esos operativos estén allí dentro”.

Ante la situación meteorológica, Navarro ha avanzado se va a llevar a cabo esta tarde “una serie de desalojos” de manera preventiva en San Martín del Tesorillo, en una zona que “quedó muy comprometida” por el desbordamiento del caudal el pasado miércoles, y “en previsión de que se vuelva a inundar”.

Asimismo, ha señalado que también se van a desalojar vecinos en El Secadero de una zona próxima al área de inundación del pasado miércoles, por el riesgo que supone para “personas vulnerables con ciertas enfermedades o con ciertas edades” ante la previsión de que vuelva a quedar aislada este sábado, precisando que serán los mismos que se practicaron el pasado miércoles.

Las personas desalojadas serán trasladadas al “albergue provisional” que ha instalado Cruz Roja en el gimnasio del colegio Los Almendros, en El Secadero, donde se alojarán tanto a los vecinos del núcleo como a los de San Martín del Tesorillo.

El Ayuntamiento lanza un mensaje de "tranquilidad"

El alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha vuelto a trasladar un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía, ya que cuenta con un dispositivo de seguridad desplegado, y desde ayer “personal confinado, tanto en el núcleo de El secadero como San Martín del Tesorillo de la UME, del Consorcio Provincial de Bomberos, técnico de emergencia”. A ello ha sumado medios materiales como “camiones autobombas o de achique y lanchas acuáticas”.

El regidor ha destacado que en estos momentos la mayor preocupación está puesta en la crecida del río Guadiaro, ya que en la Serranía de Ronda se están produciendo “precipitaciones intensas, lo que puede afectar de forma muy importante a la crecida o el desborde” a su paso por la zona, un aspecto que se está “monitorizando” desde el Puesto de Mando Avanzado, que ha mantenido este sábado una reunión.

Entre las medidas que se han adoptado, el primer edil ha destacado que esta tarde se llevará a cabo un centenar de evacuaciones, que en el caso de El Secadero serán las mismas personas que fueron desalojadas el pasado miércoles, así como “se está preparando todo el dispositivo” por parte del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, del que también se desalojarán vecinos. El realojo se prevé para la “media tarde”, bien “en casa de familiares o bien en el albergue provisional” en el colegio Los Almendros.

En este sentido, ha destacado que en el albergue provisional “las camas están montadas y la alimentación preparada para que se pueda producir de forma natural”, así como está organizada la atención de casos vulnerabilidades por salud, con dispositivos del 061 en ambos núcleos de población. En este punto, ha indicado que en algunos casos se va a hacer “la atención personalizada en el lugar” y se ha va trasladar a una persona por prevención al hospital de La Línea con la intención de que esté atendida en un centro ante “la previsión de que se pueda volver a quedar aislado”.

Por otro lado, ha apuntado que esta mañana se ha tratado de “recuperar la red móvil” y “no ha sido posible”, por lo que Villalón ha avanzado que se trasladarán a la zona “unas antenas vía satélite para que la incomunicación no se produzca en ningún caso”. El objetivo es que “los centros de emergencias que tenemos instalados en El Secador y Tesorillo tengan comunicación por vía satélite”, que además contarán con unos dispositivos de walkie.

Desde la Tenencia de Alcaldía de El Secadero se han realizado este sábado labores preventivas y se ha contactando de manera directa con aquellos vecinos que se encuentran en una situación de “mayor vulnerabilidad”, unas 25 familias, a la que está recomendando tener preparada una bolsa con ropa, documentación y medicación en caso de que tenga que llevarse a cabo una evacuación, según informa el Consistorio en redes sociales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha alertado a las familias de El Secadero que se vieron afectadas el pasado miércoles por el desbordamiento del río Guadiaro, tras alcanzar el agua sus viviendas en la calle Gaucín y en la zona de Hondacavada. También ha informado en los diseminados, abandonando sus casas los vecinos de la zona del Camino del Papudo por indicación de los servicios municipales.

En el colegio Los Almendros Cruz Roja ha habilitado el centro para acoger a posibles personas desalojadas con un centenar de camas, así como el Consistorio ha organizado la parte logística en cuanto a alimentación para abastecer a las personas que pudieran ser evacuadas a lo largo del día.

Por otro lado, La Junta de Andalucía ha recomendado a nivel general a la población no acercarse a pantanos, embalses, ríos o arroyos. Tampoco cruzar por zonas anegadas y respectar las señalizaciones.