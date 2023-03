Cinco colegios de Málaga entre los mejores de España para la revista Forbes

Por tercer año consecutivo la edición española de la revista Forbes ha publicado su listado de los mejores colegios que se pueden encontrar en España. Una lista que busca servir de referencia de las mejores escuelas nacionales e internacionales componiendo un selecto listado en el que solo aparecen 100 centros de toda España. Y de este centenar que componen la lista del 2023, cinco de esos colegios se encuentran en la provincia de Málaga.

Colegios privados, bilingües y con actividades extraescolares

Según establecen desde Forbes, la elaboración esta lista se ha realizado en un total 36 criterios, entre los que se encuentran el ratio de alumnos por profesor, la accesibilidad a los alumnos con necesidades especiales, la oferta de clases de idiomas, la nota media que obtienen sus alumnos en las pruebas de acceso a la universidad y las infraestructuras con las que cuenta el centro.

Así, los cinco centros educativos de la provincia que se encuentran en la lista son los siguientes:

Aloha College Marbella (Marbella)

British School of Málaga (Málaga)

Colegio Salliver (Fuengirola)

Colegio San José (Estepona y Marbella)

Laude San Pedro International College (San Pedro de Alcántara)

Respecto a la lista del año 2022, los cinco de los centros repiten de nuevo y vuelven a ser considerados como uno de los mejores de España.

Los cinco se caracterizan por ser privados (ningún centro público ha entrado en la lista) y ofrecer una educación bilingüe en inglés y clases en otros idiomas como el alemán. Y dependiendo del centro se puede estudiar el currículo británico homologado al currículum nacional.

Otra característica que comparten algunos de estos centros es que ofrecen educación desde los cursos de infantil hasta el Bachillerato, ofertando algunos el Bachillerato Internacional, el doble Bachillerato o A-Levels o los exámenes GSCE (equivalente a la Educación Secundaria) en el caso de los centros que siguen el currículo británico. La excepción es el British School of Málaga, que solo oferta hasta los cursos de Educación Secundaria.

Estos centros destacan también por su oferta extracurricular a nivel artístico, deportivo y científico. Además de destacar por buscar crear un ambiente en el que los alumnos puedan desarrollarse a nivel humano y académico.

15 centros de Andalucía

En total, entre los 100 centros más exclusivos y selectos de España, Forbes identifica a 15 colegios de Andalucía: 5 de Málaga, 5 de Sevilla, 3 de Cádiz y 2 de Almería. Todas estas escuelas son privadas. De hecho, de los 100 colegios españoles, sólo hay 9 concertados y ninguno público.

Los centros andaluces que destacan entre los 100 mejores de España son: Colegio San Francisco de Paula (Sevilla), Highlands School Sevilla (Montequinto), International School Andalucía (Sanlúcar la Mayor), St. Mary's School (Sevilla) y Yago School (Castilleja de la Cuesta), Aloha College Marbella, British School of Málaga, Colegio Salliver (Fuengirola), Colegio San José (Estepona y Marbella), El Altillo International School (Jerez de la Frontera), Centro Inglés (El Puerto de Santa María), Laude San Pedro International College (Málaga), Colegio Internacional SEK Alborán (El Ejido), Sotogrande International School, y The British School of Almería (Roquetas de Mar).