La comarca de Antequera afronta otro verano sin agua garantizada

Los municipios de la comarca de Antequera afrontan un nuevo verano marcado por la incertidumbre debido a que siguen sin resolverse los problemas de abastecimiento de agua que padecen muchos de ellos, en especial, localidades como Fuente de Piedra, Valle de Abdalajís o Humilladero.

De momento, las discrepancias entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía mantienen paralizado el proyecto de trasvase desde el pantano de Iznájar (Córdoba) , que debería garantizar el agua para consumo doméstico de todas aquellas poblaciones en las que el abastecimiento desde acuíferos presenta problemas en estos momentos.

A la espera de que las disputas políticas se solucionen, desde la Diputación de Málaga han impulsado algunas actuaciones para tratar de resolver los casos más importantes, como es la situación de la localidad de Fuente de Piedra, que lleva ya varios años abasteciendo a su población mediante camiones cisterna.

En concreto, se encuentran en su fase final las obras de construcción de una nueva captación de agua y su planta de tratamiento, lo que hará posible que el agua que llega del subsuelo pueda ser conducida a los grifos y destinada a consumo humano, algo que ahora es imposible. Tal es la dimensión del problema que desde el Consistorio se han organizado visitas de los vecinos a las instalaciones para que puedan conocer de primera mano la solución provisional adoptada.

De momento, a pesar de lo avanzadas que se encuentran las obras, desde el Consistorio no se atreven a poner un fecha concreta para su entrada en funcionamiento y el fin de las restricciones al consumo. “Estamos ya en la recta final de los trabajos de las obras de las nuevas instalaciones de abastecimiento de agua pero no sabemos si se podrá poner en funcionamiento o no durante el verano”, explica el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón.

Mientras tanto, los vecinos de la localidad tendrán que seguir con la misma rutina y esperando la llegada de los camiones cisterna. “En principio seguimos con la misma situación, se seguirá suministrando agua con camiones cisterna”, indica el alcalde.

Eso sí, muchos vecinos optaron hace ya tiempo por recurrir al agua embotellada para su consumo directo, mientras la que llega mediante camiones cisterna la suelen utilizar para elaborar comida.

Y si en Fuente de Piedra parece que empiezan a ver luz al final de túnel, en el Valle de Abdalajís la incertidumbre es máxima y sus vecinos llevan unos meses teniendo que sufrir cortes de agua nocturnos.

No obstante, su caso es totalmente diferente, ya que sus problemas de abastecimiento derivan de las obras de construcción del AVE entre Málaga y Córdoba cuando se perforó el acuífero del que se abastecía la localidad.

Desde entonces el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) estuvo suministrado agua al municipio mediante camiones que llenaban de forma regular los depósitos desde los que se abastecen a sus vecinos.

Ahora, tras años de mantener esta situación y tras asegurar que habían realizado una gran inversión para corregir el problema, algo que niegan desde el Consistorio, Adif comunicó la suspensión de este servicio y el asunto terminó en los tribunales. De momento, la Justicia sigue obligando a Adif a mantener el servicio de agua, aunque desde el Ayuntamiento reconocen la situación de incertidumbre que se vive en la localidad y el freno para su desarrollo que consideran que supone. “Tenemos cortes nocturnos y vivimos una calma tensa por lo que pueda ocurrir”, afirma el alcalde, José Romero.