La constitución del Ayuntamiento de Mijas se retrasa al 5 de julio

Por si llegar a un acuerdo en Mijas no estaba resultando ya bastante complicado ahora los plazos se alargan otras tres semanas más como consecuencia del contencioso presentado por Vox para determinar de quién es el acta de concejal obtenida por el partido en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo. Ante esta situación, la constitución del nuevo Ayuntamiento y la investidura del que será el próximo alcalde mijeño se retrasa al 5 de julio, según ha podido confirmar este periódico.

Vox Mijas presentó un recurso ante el juzgado después de que el que iba a ser cabeza de lista, Carlos Rivero, decidiera días antes de iniciar la campaña presentar su renuncia como candidato pese a que su nombre ya figuraba en las papeletas en primer lugar. La entonces número dos, Maya Escolar, pasó a ocupar su puesto y ha sido, de hecho, la cara visible del partido en estas elecciones, en las que el partido ha obtenido un concejal y 1.339 votos.

No fue hasta pasadas las elecciones cuando Rivero ha reclamado al partido su acta de concejal que, en caso de obtenerla, pasaría al grupo no adscrito, por lo que Vox finalmente no tendría representación en el Ayuntamiento. La formación de Abascal ya ha puesto los hechos en manos del juzgado, que deberá pronunciarse antes de la constitución de la nueva corporación.

Las conversaciones para alcanzar un pacto de gobierno en Mijas están resultando ser bastante discretas, si bien la relación entre los tres candidatos de las tres principales fuerzas políticas deja bastante que desear. La incógnita, sin embargo, podría retrasarse aún más.

El Partido Popular obtuvo nueve concejales tras las pasadas elecciones, situándose como la fuerza más votada en el municipio con 7.322 votos. A estos le siguen los 6.610 votos hacia el PSOE, que se hizo con ocho concejales, uno más que en las pasadas elecciones. Ciudadanos, en tercera posición, se queda con seis ediles, creciendo también en uno con respecto a 2015, y Podemos y Vox con un edil cada uno.