Declarado un incendio forestal en Parauta, se amplia el operativo con ocho medios aéreos

Esta madrugada se ha declarado un incendio forestal en el municipio de Parauta. El Plan Infoca ha informado que llevan trabajando en el entorno desde la madrugada. El fuego se extiende por el Paraje Cortijo El Navazo de Parauta, y está activo desde las 02:00 de este miércoles. Sobre las 10:30 el Plan Infoca ha anunciado la ampliación del operativo con ochos medios aéreos.

Hasta el lugar han acudido 7 grupos de bomberos forestales, un Brica, 4 técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, una unidad médica de agentes forestales , una unidad móvil de meteorología y transmisiones y 5 autobombas. Antes de las 9 de la mañana se han incorporado cuatro medios aéreos para ayudar en las labores de control del incendio.

A las 9:55 horas Infoca ha informado de la ampliación de operativos en el paraje, con un helicóptero pesado, tres semipesados y uno lugero. Así como cuatro cargas de tierra, dos anfibios pesados y una coordinación. Y sobre las 10:32 se han sumado tres helicópteros y cinco aeronaves a las tareas de extinción de este paraje situado en el Valle del Genal.

Desde Infoca explican que esta madrugada el viento ha complicado los trabajos de extinción, pero que la previsión en esta mañana es que disminuyan, lo que favorecerá sus labores. Si bien esta es una de las zonas urbana forestal más grandes de Europa, no se ha tenido que desalojar ninguna vivienda.

El último incendio forestal que ha vivido la provincia tuvo lugar en Alcaucín, este sábado 13 de septiembre, que fue controlado en la misma jornada.

Controlado el incendio forestal en Alcaucín, el segundo de la semana

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Alcaucín, en la provincia de Málaga, ya está controlado. En su extinción trabaja desde primeras horas de la mañana el dispositivo del Plan Infoca.

En el operativo han participado durante todo el día 40 bomberos forestales, un técnico de operaciones y tres agentes de medio ambiente, apoyados por tres autobombas y medios aéreos: un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra, todos activados al orto.

A lo largo de la mañana, el Infoca ha informado de la incorporación de nuevos recursos al dispositivo: un helicóptero, un grupo de bomberos forestales y otro técnico de operaciones, con el objetivo de reforzar las labores de extinción.