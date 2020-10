La depuradora de Nerja entra en fase de pruebas 27 años después de su anuncio

La nueva infraestructura dará servicio a 125.000 habitantes

La estación depuradoras de aguas residuales (edar) de Nerja ha sido financiada íntegramente por el Gobierno del Estado. Tendrá capacidad para tratar hasta 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día y está diseñada para una población de 20.000 personas aunque con capacidad para atender a 125.000 en temporada alta. Está preparada para el terciario por lo que el agua podrá ser utilizada para riego. Su construcción ha tenido un coste de 25,2 millones de euros. Inicialmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - responsable en 2013 de estas infraestructuras - presupuestó las obras en 23,2 millones de euros pero no contemplaba una serie de actuaciones fundamentales para la puesta en marcha de la infraestructura pública, por lo que tuvo que estar pendiente de un modificado. Éste fue adjudicado a finales del verano del año pasado e incluía ocho de los once puntos de vertido que estaban en el proyecto original, pero que no se tuvieron en cuenta tras la adjudicación de las obras y que no se habían realizado.