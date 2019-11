José Antonio González, o Josele, como le gusta que le llamen, fue el último de la provincia en ser investido alcalde. Más de tres meses después de aquel pleno con final inesperado en el que el PSOE recuperó la alcaldía en Mijas gracias al apoyo de Ciudadanos, realiza un análisis de su gestión y proyectos pendientes.

–¿Qué balance hace de sus primeros meses al frente del Ayuntamiento?

–El balance es muy positivo porque hemos logrado algo que nos ha faltado en los últimos cuatro años que es dotar al municipio de estabilidad política. Creo que los vecinos están notando que los problemas políticos forman parte del pasado y ahora de lo que se trata es de valorar exclusivamente la gestión del municipio.

–Antes de formalizar el pacto dijo que no confiaba plenamente en su socio de gobierno sino que la confianza es algo que se tiene que construir desde cero. ¿Qué ha cambiado?

–Hemos limado asperezas del pasado y fomentado muchísimo más la comunicación. Nos reunimos todos los martes los 14 concejales y creo que eso es fundamental para que el día a día funcione, a parte de las reuniones que tengo prácticamente a diario con algunos concejales, por lo que el diálogo es total. Así es como se construye la confianza.

"A día de hoy nos faltan, como mínimo, la incorporación de 200 empleados públicos al Ayuntamiento”

–Su primera medida como alcalde fue, precisamente, evitar la huelga de limpieza. ¿Se ha avanzado en este conflicto?

–Nuestro papel aquí es el de mediador porque es un conflicto laboral interno de la empresa, pero me comprometí a buscar soluciones y estamos estudiando unificar los contratos de RSU y de limpieza, sacarlos a licitación al mismo tiempo, con la intención de que tengan el mismo recorrido, integrando aquellas cláusulas sociales que reivindicaban. De esta manera daremos por finiquitado el conflicto laboral. Y los trabajadores van a seguir vinculados a Mijas porque se van a ir subrogando sea cual sea la empresa que preste el servicio.

–A su llegada a la Alcaldía solicitó a los jefes de departamento un informe sobre la situación de cada área. ¿Se ha llevado alguna sorpresa?

–Lo que nos han manifestado todos los departamentos ha sido la falta de personal. La Ley de Estabilidad Presupuestaria del gobierno de Rajoy tiene unas consecuencias directas en la gestión municipal. Es una ley que limita y amordaza a los ayuntamientos y no tenemos el personal suficiente para dar los servicios que nos reclama la ciudadanía. ¿Qué provoca esto? Que al no poder hacer contrataciones, pese a que tenemos superávit, tenemos que externalizar ciertos servicios generando un mayor gasto.

–¿Cuántos empleados públicos estiman que faltan en Mijas?

–A día de hoy nos harían falta como mínimo la incorporación de 200 trabajadores. Hablo de policías locales, bomberos, administrativos, técnicos de todo tipo, ingenieros, letrados, jurídicos, hasta operarios de limpieza, jardines, albañilería, fontanería, etc.

–En su discurso de investidura dijo que este mandato se desbloquearían grandes proyectos que llevan tiempo parados, como el de la residencia de mayores. ¿Será una realidad en estos cuatro años?

–Ya hemos tenido dos reuniones técnicas y hemos sentado las bases para que esto sea una realidad lo antes posible. Tenemos designada la parcela y estamos definiendo el formato de residencia que queremos. Es cierto que los plazos no son todo lo ágiles que quisiéramos pero que tengan seguridad los mijeños que se va a construir en este mandato.

"A la Junta hay que recordarle que el Ayuntamiento sigue siendo propietaria de los terrenos del CIO”

–¿En qué estado se encuentra la elaboración de los presupuestos?

–Todavía estamos recibiendo las propuestas de los departamentos y tenemos que sentarnos los 14 concejales del equipo de gobierno. Espero que los podamos llevar a pleno lo antes posible y que puedan estar en marcha en enero porque tenemos un presupuesto a día de hoy que está prorrogado desde el año anterior.

–¿Cuáles serán las líneas más importantes?

–Las prioridades de este equipo de gobierno van a ser dos: una las políticas sociales y hablo en general de todo tipo de ayudas y prestaciones que estamos impulsando. Donde vamos a hacer una apuesta económica importante es en el acceso a la vivienda de alquiler. La otra parte fundamental que va a marcar el presupuesto no solo este año sino de los cuatro años siguientes van a ser las grandes infraestructuras y proyectos que tenemos pendientes. Algunos que se están ejecutando ya como es la ampliación de la ciudad deportiva Regino Hernández, o los dos parking de La Candelaria y El Juncal, y luego otros 30 proyectos que se tienen que redactar y una vez los tengamos se tendrán que incorporar en presupuestos futuros.

–¿Qué medidas se han puesto en marcha en materia de seguridad en estos más de cien días?

–Hemos abierto canales de comunicación directa con los vecinos. Tras detectar varios problemas en algunas zonas y tras varias reuniones creamos grupos de Whatsapp con líderes vecinales, el intendente de la Policía Local y en el que estoy yo mismo donde no solo facilitamos información sino que a través de ahí se han ido resolviendo muchos de estos problemas. Es bidireccional, ellos envían peticiones y nosotros al mismo tiempo facilitamos información. Eso es lo más novedoso que hemos incluido en la gestión. Luego hay otra que es fundamental que es la policía de barrio. Pero desgraciadamente no tenemos todos los policías que nos gustaría y así se lo hice llegar a la subdelegada María Gámez.

–En materia de turismo, le han declarado, literalmente, la guerra al intrusismo.

–En materia de turismo y sobre todo de seguridad le vamos a declarar la guerra al intrusismo en todos los aspectos. Primero lo hicimos en el sector del taxi y luego entre los guías turísticos. Si no tenemos eso controlado podemos provocar que quien visita Mijas no se lleve una sensación adecuada de lo que es el municipio y ahí tenemos que ser muy firmes.

–¿Teme una privatización del CIO Mijas?

–A la Junta de Andalucía hay que recordarle que el ayuntamiento sigue siendo el propietario de los terrenos donde está ubicado el CIO. Creo que tenemos mucho que decir o que se nos tiene que tener en cuenta a la hora de decidir el formato que se va a poner en marcha. Hemos pedido una reunión con la delegada que ya tenemos prevista a mediados de este mes y esperamos que podamos poner en común qué creemos que puede ser lo mejor para el CIO. Lo que sí me gustaría es que la Junta, y en este caso la delegación, valore que la gestión siga siendo pública. Que no perdamos el enlace con la Universidad de Málaga, el preacuerdo que se firmó con ellos fue una oportunidad, y que sigamos manteniendo esa conexión con la UMA y con la Facultad de Turismo.

–¿Qué temas quedan pendientes en materia de educación?

–Hemos conocido por los presupuestos que está prevista la construcción del nuevo instituto en Las Lagunas. Luego tenemos pendiente la ampliación del colegio Jardín Botánico, donde todavía hay alumnos en prefabricadas. Y también tenemos otro proyecto pendiente que es el nuevo colegio en la zona de Cortijo Colorado. Cada día se desplazan hacia La Cala casi 700 alumnos de Calahonda y Riviera del Sol. Es más lógico que en lugar de desplazar a todos esos alumnos tengamos un colegio en aquella zona y no tengan que estar 40 minutos en autobus para ir a clase.

–¿Y en materia de sanidad?

–Seguimos esperando que se pongan en marcha las urgencias de La Cala. En Las Lagunas recordemos que tenemos un centro sanitario que da cobertura a casi 200.000 habitantes empadronados y que está absolutamente masificado. Por lo tanto, vamos a seguir exigiéndole a la Junta que ponga en la agenda política el hospital de Mijas-Fuengirola porque vemos que se habla de otros hospitales en la provincia, pero no de este. Y en esto vamos a sumar esfuerzos ambos municipios.

–¿Qué mensaje le lanzaría a esos casi 9.000 residentes británicos en Mijas?

–Ni los políticos ni los ciudadanos británicos residentes tenemos muy claro lo que va a ocurrir con el Brexit. Desde el departamento de extranjeros están en comunicación constante con el consulado para facilitarles información, organizamos charlas informativas, y trabajamos mucho con los colectivos como Brexpat in Spain. El problema es que no tenemos muy clara la situación. Te cuento una curiosidad: como no sabíamos lo que iba a ocurrir el 31 de octubre he tenido que sacar cita corriendo para sacarme el pasaporte para ir a la WTM. Ahora resulta que han ampliado el plazo hasta enero, pero al menos ya tendré el pasaporte renovado.

–¿Cómo ve el escenario político nacional a partir del próximo 10N?

–Esperamos que de una vez por todas se solvente la situación política en nuestro país. La estabilidad política, lo decía al principio de la entrevista, es muy importante. Aquí hemos pasado cuatro años de inestabilidad y espero que una vez pasen estas elecciones, sea cual sea el resultado electoral, que está claro que el PSOE va a ganar las elecciones porque vamos a llamar a la movilización, pues que el resto de partidos sean coherentes y que desbloqueemos la situación que hay en el país. Lo que tienen que tener muy en cuenta los ciudadanos es que si suman las tres derechas, en este caso PP, Cs y Vox, está claro que gobernarán juntos y desde luego eso no va a ser bueno para España.