Unas 40 familias de Genalguacil siguen aisladas tras las lluvias y el alcalde habla de "situación complicada"

Las lluvias que continúan registrándose en la provincia de Málaga afectan a diversos municipios, entre ellos, Genalguacil, donde la mitad de la localidad continúa incomunicada, según ha detallado el alcalde, Miguel Ángel Herrera, que ha cifrado en unas 40 las familias que siguen aisladas. "La situación es bastante complicada", ha apostillado.

En concreto, ha indicado que son dos zonas de la localidad con diferentes familias que "tenemos que ir a sacarlos porque sus coches están al otro lado, necesitan víveres y también grano para los animales". Se trata, por tanto, de unas 40 familias que viven en fincas que "no pueden salir, unas 30 por el río y las otras por desprendimientos" en la carretera.

No obstante, el alcalde ha dicho que todos "están bien" pero necesitan salir. "Me está llamando mucha gente porque están preocupados, no pueden acceder al otro lado del río, llevan muchos días sus animales sin poder comer y, la verdad, es que la situación es bastante complicada".

Herrera desde este pasado miércoles ya advirtió de que el municipio iba a quedar incomunicado por "la gran deficiencia en infraestructuras básicas para nuestro día a día", precisando, además, que algunos vecinos de las fincas estaban incomunicados, por lo que no pueden entrar o salir. "Estamos a la espera de que nos den una solución, pero por aquí no aparece nadie", dijo y reclamó "puentes de verdad, con los que pueda pasar el agua". "Nos tienen a los pueblos totalmente abandonados".

Asimismo, Herrera ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que este viernes están intentado ver cómo está la situación por el río y a la espera de que llegue una máquina para intentar sacar a los vecinos más próximos de la localidad.

También el alcalde ha confirmado que la carretera a Estepona "está muy mal". "Seguimos esperando a ver qué solución se da", ha insistido Herrera.