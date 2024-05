El flamenco fitness, una nueva modalidad que fusiona el arte y ejercicio físico en Nerja

En la ciudad de Nerja, se encuentra Belén Heredia, una bailaora de flamenco que ha desarrollado una visión innovadora: fusionar el arte tradicional del flamenco con el dinamismo del fitness. Su propuesta busca integrar movimientos característicos del flamenco en rutinas de ejercicio, creando así una experiencia única que combina la expresión artística con el cuidado físico.

Para Heredia, la idea de combinar el flamenco con el fitness surgió de su amor por el baile y el deporte desde una edad temprana. Criada en Nerja, vivió inmersa en la rica cultura flamenca de Andalucía. Sin embargo, su pasión por el deporte también jugó un papel importante en su vida. Antes de dedicarse por completo al flamenco, la bailaora se destacó como monitora de zumba en Madrid, donde descubrió el potencial de integrar movimientos flamencos en sus clases de fitness.

"Siempre me ha encantado el deporte", explica Heredia. "Pero también me apasiona el flamenco. Así que pensé, ¿por qué no combinar lo mejor de ambos mundos y crear algo único?".

Con respecto a los beneficios físicos y mentales de esta fusión, la nerjeña no duda en destacar la versatilidad y la profundidad del flamenco como una forma de ejercicio completo. "El flamenco es exigente a nivel técnico y rítmico. Al practicarlo, te sumerges en la música y los movimientos, perdiendo la noción del esfuerzo físico. Esto no solo fortalece el cuerpo, sino que también nutre el alma".

Además de los beneficios físicos evidentes, como la mejora de la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular, Heredia enfatiza el impacto positivo del flamenco en el bienestar mental. La bailaora considera el flamenco como una forma de expresión emocional. "Desde la alegría hasta la tristeza, cada paso y cada gesto nos permite conectarnos con nuestras emociones más profundas, lo que contribuye a un sentido de equilibrio y bienestar", explica.

Una de las señas distintivas del enfoque de Belén es su compromiso con la autenticidad del flamenco. Aunque amolda los movimientos y la música para adaptarse al contexto del fitness, asegura que la esencia y la técnica del flamenco se mantienen intactas en sus clases. "Utilizo elementos tradicionales del flamenco, como el mantón y los movimientos característicos, para añadir un toque auténtico a mis clases. Es importante para mí preservar la esencia del flamenco mientras lo integro en un contexto más contemporáneo".

La respuesta de los alumnos de la monitora ha sido abrumadoramente positiva. Desde jóvenes entusiastas hasta adultos mayores, sus clases de flamenco fitness han atraído a personas de todas las edades y niveles de condición física. "La gente disfruta de la combinación única de baile y ejercicio. Es una forma divertida y estimulante de mantenerse activo y saludable", comenta.

Las clases de flamenco fitness, iniciadas en 2018, encontraron una audiencia entusiasta en la comunidad de Nerja. Sin embargo, a partir de 2022, surgieron complicaciones debido al uso obligatorio de mascarillas durante el ejercicio, lo que dificultaba la experiencia para los participantes, quienes se sentían asfixiados y limitados en su capacidad para disfrutar plenamente de la actividad. En consecuencia, Heredia optó por centrarse en clases de flamenco tradicional. No obstante, con el tiempo, planea retomar y dedicar más atención al flamenco fitness, dado el interés y la positiva recepción que ha generado entre los habitantes de Nerja.

Durante sus clases de flamenco fitness, Belén solía reunir entre 15 y 20 personas, principalmente de entre 30 y 55 años de edad, demostrando así el atractivo de esta novedosa modalidad de ejercicio para una amplia gama de participantes. Con la intención de reanudar y expandir esta práctica, la monitora espera continuar inspirando a la comunidad nerjeña a través de la combinación única de ritmo, movimiento y salud que ofrece el flamenco fitness.

Mirando hacia el futuro, Belén Heredia tiene grandes esperanzas para el flamenco fitness como una forma de ejercicio y expresión artística. "Creo que el flamenco tiene el potencial de llegar a un público más amplio", concluye.