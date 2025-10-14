Hallan un cadáver dentro de un saco en un pantano de Almogía

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes dentro de un saco en el embalse de Casasola, en el término municipal de Almogía, según han informado a este periódico fuentes de la investigación.

El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas, cuando un aviso alertó de la presencia de un bulto sospechoso en el agua según apunta el medio El Español de Málaga. Agentes de la Policía Local de Málaga han dado la alerta a sus compañeros de Almogía al comprobar que el cuerpo se encontraba en el término municipal de esta localidad próxima a la capital. Tras ello los agentes se desplazaron hasta la zona del pantano de Casasola y, tras las comprobaciones pertinentes, avisaron a la Guardia Civil.

El cuerpo fue finalmente recuperado del agua y el levantamiento se llevó a cabo sobre las 15:00 horas. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra en una fase inicial. Por el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida y no se han producido detenciones relacionadas con el caso.

Mientras tanto, la alcaldesa de la localidad, Antonia García, ha señalado que desconocen la identidad de la persona que ha sido localizada de este modo. Eso sí, ha sostenido que "afortunadamente no tenemos constancia de que ningún vecino de la localidad esté desaparecido, no sabemos quién puede ser la persona que ha terminado así".