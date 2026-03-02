Investigan la muerte violenta de una mujer de 66 años en Cártama

Una mujer de 66 años ha sido encontrada sin vida en una vivienda situada en la zona de Sierra Llana, a la salida de Cártama. El hallazgo del cadáver se ha producido este mediodía después de que su único hijo diera aviso. Los primeros indicios apuntan a que la víctima, que presenta un golpe en la cabeza, habría sufrido una muerte violenta. Las pesquisas de la Guardia Civil, que se ha ocupado de la investigación del caso, se centran por el momento en el entorno familiar de la víctima, sin que haya trascendido si se han practicado detenciones, según han explicado a este periódico fuentes cercanas a la investigación.

La fallecida era una vecina "muy conocida y querida" en el municipio. Se había jubilado hacía apenas un año tras una larga trayectoria como enfermera en el centro de salud de la Estación de Cártama. Seis meses antes a su fallecimiento había muerto su marido, que era médico. El matrimonio tenía un hijo, de unos 25 años.

Fue éste, de acuerdo con las mismas fuentes, quien encontró el cuerpo de su madre, que yacía sin vida en el interior del chalet familiar. El joven, según su testimonio, habría salido a caminar con el perro y a realizar unas compras y, al regresar al domicilio, se topó con la escena, extremo que tendrá que ser confirmado por los investigadores.

De lo sucedido alertó hacia el mediodía. El hijo se encuentra en dependencias de la Guardia Civil para prestar declaración mientras los agentes tratan de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Tras recibir aviso, agentes de la Policía Judicial se desplazaron hasta la vivienda para realizar la inspección ocular y la toma de posibles huellas.

La muerte se investiga como violenta y todas las hipótesis están abiertas. Otras fuentes consultadas han precisado que, en los días anteriores al óbito, se habría producido un intento de robo en la vivienda donde residía la mujer, extremo que también está siendo analizado por los investigadores.

Sin embargo, en esta ocasión no se habrían apreciado indicios claros de robo en el interior del inmueble, donde sí se habría detectado una caja fuerte revuelta, señalan las mismas fuentes.

La mujer llevaba unos 20 años residiendo en Cártama, adonde se trasladó desde Málaga. "Era muy querida", detallan fuentes de su entorno. La investigación por su meurte continúa abierta a la espera de los resultados de la autopsia que se le practicará en el Instituto de Medicina Legal (IML) y de las diligencias practicadas por la Guardia Civil.