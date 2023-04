Un joven de Benalmádena logra el quinto puesto a nivel nacional en la convocatoria del MIR 2022

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha recibido este viernes a Miguel Ángel Martín Arena, un joven de la localidad costasoleña de 26 años que ha logrado el puesto número cinco a nivel nacional en la convocatoria para Médico Interno Residente (MIR) de 2022, con un destacado 7,80 de expediente académico.

"Ha sido un buen culmen al esfuerzo de muchos años: estoy muy contento que el trabajo de tantos días haya dado sus frutos", ha declarado ante los periodistas.

Para Martín, la clave ha sido "la constancia y no 'empacharse' de un estudio a corto plazo: sentar unos cimientos y tener claro el objetivo a largo plazo es muy importante, porque vivimos obsesionados con los objetivos a corto plazo y la vida es un camino muy largo que tienes que recorrer muy despacio", ha asegurado.

Se trataba de la segunda ocasión en la que afrontaba un MIR, y del primero ha recordado que "no le salió mal", pero consiguió una plaza "en la que no estaba a gusto", por lo que decidió repetirlo. "Me salió afortunadamente mejor que el primero, lo que me ha permitido conseguir la plaza que siempre he querido", ha dicho.

Miguel Ángel Martín ha adelantado que ahora inicia una etapa de residencia y de mucho trabajo, "pero con mucha ilusión y compañeros de los que estoy seguir aprenderé mucho, en Cardiología en el Hospital Universitario La Paz en Madrid".

Ha finalizado trasladando un mensaje a la juventud benalmadense: "Que tengan tranquilidad e intenten tener las cosas claras, pero no se agobien: con 18 o 20 años es muy difícil saber lo que uno quiere en la vida, así que deben encontrar una profesión que les apasione, por encima de la obsesión por las salidas laborales o remuneración económica, porque para la gente entusiasta siempre habrá una puerta abierta".

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha asegurado que el logro de Miguel Ángel Martín es "un motivo de enorme orgullo para la ciudadanía benalmadense y para la Corporación", y al respecto se ha referido al joven como una persona del municipio "que destaca fuera de nuestras fronteras por sus excelentes méritos académicos, muy humilde y trabajadora, que pone toda su pasión en sus estudios y labor profesional".

"Benalmádena es una ciudad muy cohesionada socialmente, en la que se hace una apuesta muy importante por el deporte y la educación, lo que permite exportar talento, y Miguel Ángel es un claro ejemplo de ello, gracias a que ha podido desarrollar sus excepcionales aptitudes en un entorno con buenos colegios e institutos, y una universidad próxima", ha destacado el alcalde, que ha subrayado "la importancia del esfuerzo y la constancia", y ha felicitado "a él y su familia por este gran logro".