Un hombre mata a su padre en Fuengirola, apuñala a su madre y después se arroja por el balcón

Un hombre de 36 años habría matado a su padre, de 65, y apuñalado gravemente a su madre. El supuesto parricidio ha ocurrido esta mañana en una vivienda situada en la avenida de los Boliches, en Fuengirola. Tras la agresión, el presunto agresor se habría precipitado desde la azotea del inmueble, según han informado desde la Policía Nacional.

Si bien los agentes indagan en lo sucedido, todo apunta a que el matrimonio habría sido atacado por su hijo, por causas que todavía no han trascendido. La mujer se encuentra hospitalizada como consecuencia del apuñalamiento.

El aviso se recibió en la sala del 091 sobre las 08:50 horas, alertando del fallecimiento de dos hombres en un inmueble de la citada avenida. A su llegada, los agentes confirmaron la muerte del padre y del hijo, mientras que la mujer, esposa y madre de los fallecidos, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario en estado grave, donde permanece ingresada con heridas de arma blanca.

El caso está bajo investigación por parte de la Policía Nacional de Málaga. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el hijo habría atacado a sus padres y, posteriormente, se habría arrojado desde la parte superior del edificio.

La Policía Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

El hijo que mató a su madre en Los Prados en 2025

Por otra parte, cabe recordar otro caso similar que se remonta a 2025 en la barriada de Los Prados, en Málaga capital. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido, de 46 años, por la muerte de su madre, cuyo cadáver había desmembrado con un hacha.

Fuentes judiciales informaron de la decisión judicial tras el arresto. La mujer había sido presuntamente asesinada y desmembrada en el domicilio que compartía con su hijo, que tendría problemas psiquiátricos, según aseguraron fuentes cercanas a la investigación.

El parricidio se produjo en la calle Proa en el interior de la vivienda donde residían, y se barajó que la víctima podría llevar algún día ya fallecida.