La Junta estudia un aluvión de reclamaciones por un "brote de gastroenteritis" en un hotel de Torremolinos

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estudia decenas de reclamaciones interpuestas por 92 turistas a causa de un “brote” de gastroenteritis registrado en el hotel de 4 estrellas Ibersol Torremolinos beach, mientras que desde el establecimiento turístico señalan que se han detectado “casos puntuales de malestar digestivo”.

El pasado 23 de julio, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Torremolinos comunicó “varios casos de gastroenteritis inespecífica” de turistas alojados en el hotel, un establecimiento que según ha precisado la Administración andaluza “contaba con antecedentes de Gastroenteritis Aguda (GEA) veranos anteriores”; por lo que la Junta declaró un “brote en la Red de Alerta de Andalucía”.

En concreto, la Junta estudia en la actualidad decenas de hojas de reclamaciones presentadas el pasado 9 de agosto, alcanzando las 92, aunque de estas solo se computan las que “coinciden con la definición de caso” y no aquellas que refieren como causa a la “legionela”, al no coincidir ese diagnóstico con “la hipótesis de causa vírica”. El Ayuntamiento, por su parte, ha trasladado las quejas que le han llegado al distrito sanitario, aunque no han indicado la cantidad.

La Junta ha explicado que tras declararse el brote, el pasado 25 de julio agentes de la Unidad de Protección de la Salud del Distrito Sanitario Costa del Sol realizaron “una visita de inspección y se activó un plan de choque”.

Así, se pusieron en marcha una serie de medidas que siguen activas y se inició “una búsqueda activa de posibles afectados, poniendo en sobre aviso a centros de salud y puntos de urgencias de la zona para identificar cualquier caso compatible con el brote”. Además, han indicado que “continúan con controles semanales para verificar su adecuada aplicación”.

El 6 de agosto se realizó una "visita de seguimiento" y "se comprobó que el plan de choque seguía activado", y continúa a día de hoy; destacando la Administración andaluza que por la sintomatología que presentan los usuarios afectados “responde a un cuadro vírico, es decir, que se transmite de persona a persona”.

Por otro lado, desde la Junta de Andalucía han remarcado que las inspecciones de legionela realizadas en el hotel durante 2025 “han dado siempre resultados negativos”, así como que hasta la fecha “el único coprocultivo disponible no ha revelado la presencia de agentes bacterianos o virales”.

A ello han agregado que “los análisis alimentarios y ambientales realizados hasta la fecha, no han permitido identificar ninguno de los patógenos analizados”.

El hotel reconoce que se han detectado “casos puntuales de malestar digestivo”

Por su parte, el hotel informó la semana pasada en un comunicado que “se tiene constancia de casos puntuales de malestar digestivo que se encuentran en revisión, pero en ningún caso se trata de una incidencia generalizada”.

De este modo, desde el establecimiento turístico aseguraron que en el momento en el que se tuvo conocimiento de la situación, se activó “un protocolo que implica contactar personalmente a las personas afectadas para ofrecerles todo nuestro apoyo y colaboración, investigar las posibles causas y realizar un seguimiento continuo y exhaustivo”.

Según afirmó el establecimiento, a día de hoy el hotel “cumple rigurosamente con todas las inspecciones y controles establecidos por la normativa vigente”, destacando que en los últimos tres años “ha superado 18 inspecciones oficiales y ha realizado de manera periódica más de 600 análisis higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria anuales, todos ellos dentro de los parámetros exigidos”.

Por ello, transmitió un mensaje de “transparencia y tranquilidad”, al tiempo que incidió en que la prioridad del hotel es la seguridad y el bienestar de clientes y los trabajadores”.

Turistas afectados

La normalidad parece asentarse esta semana en el 4 estrellas, y muchos clientes consultados por este periódico este lunes aseguran que no padecen síntomas ni ningún tipo de problemas, aunque pese a que la Junta ha señalado que no se han identificado nuevos casos desde el pasado 13 de agosto, algunos turistas afirmaban tener malestar y problemas gastrointestinales.

Es el caso de Ana, una mujer de Vitoria que pasa unos días en la Costa del Sol con su familia, viéndose afectados ella y su marido. Según ha comentado, llegaron a Torremolinos el pasado sábado y a los 3 días su esposo presentaba “gastroenteritis con diarrea” y ella desde ayer domingo “vómitos”.

“No sabemos si es una intoxicación alimentaria, porque como él ha salido en bici y hace calor, ha estado con diarrea, dolor de cabeza y dolor de todo el cuerpo. Ayer yo vomitando toda la noche, ni comí ni cené”, ha relatado. “Pagas un dineral y es una comida batalla que está en todos los hoteles”, ha lamentado.

Otra familia procedente de Ávila que llegó el pasado martes también se ha visto afectada, según ha relatado Ángel Jorge, destacando que su mujer ha tenido “malestar y diarrea” desde el jueves, asegurando que “hasta hace un par de días no estaba bien” pero ya está “recuperada”.

Según ha comentado, “el hotel está bien pero hay algo que no está bueno”, aunque ha incidido en que “no afecta a toda la gente”. “Si fuese algo general, sería de un producto que todo el mundo comísese, pero es algo que no pasa a toda la gente”, ha valorado sobre los problemas de salud que registran algunos clientes.

El avilés ha destacado que vio los comentarios negativos del hotel después de hacer las reservas, aunque ha subrayado que el incidente no ha fastidiado a la familia las vacaciones, que “dentro de lo malo, sí se han podido disfrutar”.