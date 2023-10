Kilos de sonrisas para los mayores necesitados de Alhaurín de la Torre

“Hemos llevado cientos de kilos de alimentos, enseres y productos básicos; pero creo que es aún más valioso lo que nos hemos traído al colegio en forma de sonrisas, emociones y afectos”.

Las palabras de Merchi Funes, psicóloga del departamento de Orientación del Colegio El Pinar resume a la perfección el balance de la ‘Campaña del Kilo’ 2023; una de las iniciativas solidarias más importantes de El Pinar cuyo objetivo es la implicación de toda la comunidad educativa en apoyo del centro de mayores ‘El Romeral’, una de las residencias que acoge a las personas con menos recursos del municipio malagueño Alhaurín de la Torre.

Un año más, estudiantes y familias de todos los niveles y etapas, desde Infantil a Bachillerato, pasando por FP; han respondido a la llamada de los jóvenes de Cuarto Curso de Secundaria para la recogida de productos básicos con los que apoyar la labor de este centro.

Más de mil kilos que han llegado directamente a manos de los que más los necesitan y que han sido entregados por un grupo de alumnos y alumnas que se han desplazado hasta el mismo complejo para desarrollar una jornada de convivencia con los residentes; “una actividad que, sin duda, será una de las lección más importantes del año desde el punto de vista emocional”, apuntaba Funes y el principal ‘late motiv’ de esta iniciativa.

Lección de vida

“Nos han llenado de energía y nos ha impactado ver cómo nos recibían, el cariño que nos han mostrado en todo momento y la capacidad de ofrecernos todo lo que tenían pese a que es muy poco”, explicaba una de las voluntarias de Secundaria que ha formado parte de la expedición. “Ha vuelto a ser toda una lección de vida; de esas que no se olvidan”, añadía la Psicopedagoga del centro.

La iniciativa, diseñada por el equipo directivo del centro, ha vuelto a estar protagonizada por los tres grupos de estudiantes de Cuarto de ESO previamente organizados por los tutores y tutoras y equipo docente; para movilizar recursos, tiempo y parte de sus dotes logísticas en un proyecto solidario que es una de las citas clave del año académico.

No estamos solos

La responsable de la entidad asistencial, Pepa Aragón, volvió a valorar el apoyo de los estudiantes y familias de El Pinar “como un gesto que, más allá de las cifras, significa mucho, porque nos sirve de impulso para continuar con el trabajo que realizamos y nos lleva a darnos cuenta de que no estamos solos en esta tarea”.

“Trabajamos con personas que prácticamente no tienen ningún recursos y, siendo sinceros, a veces salimos adelante gracias a la providencia. Por eso agradecemos de corazón cualquier tipo de ayuda; no sólo la que nos brinda El Pinar con esta y otras acciones, si no la que también nos viene de colectivos del municipio como la Parroquia o la Asociación de Vecinos de Viñagrande, entre otras organizaciones”, siguió explicando.

El Colegio El Pinar colabora con este espacio social desde hace más de una década. Durante el arranque de cada curso académico, estudiantes y familias ponen en marcha esta campaña de recogida de alimentos, productos de primera necesidad y suministros básicos de higiene. Jóvenes y docentes volvieron a dar lo mejor de sí mismos durante varias semanas para movilizar los recursos y la logística, para después compartir una mañana de convivencia con residentes y trabajadores del centro