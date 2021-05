Más de 250 personas participan en una marcha en defensa de Tívoli

Más de 250 personas han participado este viernes en una marcha organizada en defensa del parque de atracciones Tívoli World, localizado en Benalmádena, que previsiblemente no abrirá sus puertas este verano, en la que han reclamado la apertura inmediata del espacio de ocio.

Así, la marcha ha partido a las 11:00 de la puerta principal del parque, donde se han dado cita asociaciones vecinales y empresariales, organizaciones sindicales como CCOO y UGT y apoyo político con la presencia del alcalde, Víctor Navas, entre otros.

La manifestación, que se ha prolongado durante dos horas, ha recorrido las principales calles de la ciudad como Blas Infante, Andalucía, García Lorca o la Constitución para culminar en la Casa de la Cultura, donde se ha leído un manifiesto en defensa de Tívoli.

Los trabajadores y trabajadoras han mostrado así su "rabia, impotencia y tristeza", con varias generaciones de familias trabajando en el parque, ha destacado Laura, unos sentimientos que se juntan al "miedo a perder tu trabajo después de 15 años", ha indicado Jesica, destacando que "no entendemos qué pretenden, estamos sufriendo después de una pandemia y están jugando con nosotros".

“Hoy estamos reivindicando aquí la continuidad de Tívoli y le vamos a pedir a la empresa propietaria, el Grupo Tremón, que le pida al administrador concursal que abra el parque este verano, porque además es viable”, ha manifestado el regidor, quien ha señalado que “así lo demuestran las cuentas del año pasado, y con solo dos meses pudieron hacer frente a los gastos de explotación del año completo”.

Asimismo, Navas ha indicado que “si necesitan ayuda de las administraciones, vamos a ayudar a su legítimo propietario a que se continúe con la actividad”, asegurando que “estamos dispuestos a realizar planes de pagos, ver cómo se puede amortizar esa deuda, hacer una quita o patrocinar” siempre que el grupo muestre “esa voluntad empresarial firme de abrir el parque”.

El alcalde ha recordado lo que “significa para el turismo” Tívoli, comparándolo con el Torcal de Antequera, las Cuevas de Nerja o el Museo Picasso. “Esto es Tívoli para Benalmádena, un elemento emblemático y un icono de la Costa del Sol, y hoy estamos aquí reivindicando su continuidad”, ha recalcado.

Por su parte, la secretaria de Servicios del sindicato CC.OO, Lola Villalba, ha reivindicado “la apertura inmediata del parque”, que a día de hoy permanece cerrado con el verano encima y con la plantilla inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

“Nos tememos mucho que si este verano no se abre el parque, no se abre nunca, y lo que queremos es pedirle al administrador concursal y a la empresa Tremón, que es la propietaria del parque y del espacio colindante, que sean sensibles y lo abran”.

En este sentido, Villalba ha valorado que “se puede convivir con su pretensión empresarial, que es legítima, y también con el parque abierto”, así como ha solicitado a la Junta de Andalucía “una mayor implicación y del malagueño Juanma Moreno”, en relación al presidente autonómico.

“Es imprescindible que participen de manera activa y se comprometan con el pueblo de Benalmádena y con los trabajadores a que les van a dar una solución de futuro”, ha remarcado la sindicalista, quien ha aseverado que “vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias”.

Villalba ha recordado que Tívoli da empleo directo a “90 personas y un número importante de empleo indirecto”, lamentando que “si esto no se abre, será en el futuro un estercolero”. Al hilo de ello, ha señalado que “lo que pretende Tremón es mantenerlo cerrado, dejarlo morir, y abrir dentro de dos o tres años cuando ya no tenga trabajadores, poder hacer aquí lo que quiera, deshacerse del parque y construir”.

El secretario de Hostelería y Turismo de UGT, Sergio de Oses, ha aseverado que “vamos a seguir peleando con la plantilla, esas 90 familias que se pueden quedar sin empleo y que lo están pasando muy mal, algunos de ellos cobrando la ayuda ya”.

“No podemos perder el icono que representa Tívoli en la Costa del Sol”, ha remarcado el sindicalista, quien ha lamentado que “seguimos esperando que la Junta de Andalucía, que es la que tiene la potestad de decidir qué pasa con este terreno y cómo se califica, llegue a algún entendimiento con Tremón”.

En este punto, ha indicado que “no nos negamos a eso, siempre y cuando todo pase por mantener el parque abierto”, asegurando que “esto es muy grande, al lado hay otros terrenos que se pueden edificar y hacer un aparcamiento subterráneo, pero todo tiene que pasar por que no perdamos lo que Tívoli representa para la Costa del Sol y para Andalucía”.

Durante la lectura del manifiesto, los trabajadores y trabajadores han recordado que el parque de Atracciones Tivoli World lleva 49 años prestando servicios de animación y entretenimiento a más de 30 millones de personas que han pasado por instalaciones y en estos casi 50 años se ha convertido en "un referente y un símbolo para el Turismo de la Costa del Sol, Andalucía y España".

Las organizaciones firmantes han exigido "a la empresa propietaria que tome posesión de su titularidad y proceda a la reapertura del parque para la temporada de 2021", así como han trasladado su "total apoyo a los trabajadores de Tívoli World para mantener el empleo de sus 90 trabajadores y trabajadoras entre fijos y fijos discontinuos, otros tantos eventuales, a los que hay que sumar el empleo indirecto que genera para los sectores complementarios a la actividad principal".

Igualmente han solicitado "la implicación institucional del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Benalmádena", destacando que "es necesario que todas las administraciones trabajen en el marco de sus competencias para luchar por la rentabilidad social que Tívoli Word aporta a la economía local de municipio de Benalmádena y de la Costa del Sol".

Los actos reivindicativos continuarán los próximos días 3 u 4 de junio, con una marcha que partirá del Puerto Deportivo de Benalmádena a las 08:30 horas que recorrerá el paseo marítimo hasta llegar a Los Álamos, en Torremolinos, mientras que el día posterior se reiniciará la jornada reivindicativa en dirección a Málaga para llegar a la Delegación del Gobierno de la Junta.