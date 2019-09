Las monitoras no subrogadas de la escuela infantil de Torrox se manifiestan en Sevilla

La Escuela Infantil El Faro de Torrox, que ha pasado este curso escolar a ser de gestión directa de la Junta de Andalucía junto a otros cuatro centros de la comunidad, no pudo abrir sus puertas el pasado 2 de septiembre y retrasó la inauguración del curso al día 5.

El conflicto laboral generado tras no subrogar a las trabajadoras provocó, según el sindicato CCOO, la situación que dejó a las familias al descubierto durante tres días. La lucha de las monitoras no subrogadas continúa hoy con una manifestación en Sevilla. A la protesta se unen las 73 personas afectadas en Andalucía.

Según CCOO, la Administración ha incumplido su obligación de subrogarse con las 73 trabajadoras, que desde hace 25, 14 o 12 años venían trabajado en estas escuelas infantiles, consumando su despido. “Estas trabajadoras que llevan movilizándose desde el pasado julio por su subrogación y, una vez consumados los despidos, por su readmisión, no cejan en esta justa reivindicación”, explican desde el sindicato, y anuncian que se concentran este jueves a las 12:30 ante el Parlamento de Andalucía en Sevilla.

La delegada de Educación en Málaga, Mercedes García Paine, afirmó la pasada semana que “la Junta no ha despedido a nadie, eran personas de empresas privadas ya que el PSOE privatizó el centro y nosotros lo hemos hecho público”. La delegada también subrayó que “desde 2016 había un informe de intervención que obligaba a regularizar la situación de estas empleadas” y manifestó que “entendemos su situación y hemos intentado una moratoria de un año más que no ha sido posible legalmente”. De esta forma, como reiteró García Paine, lo que ha hecho la Consejería de Educación no ha sido más que “cumplir con la ley”.