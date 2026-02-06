Ordenan el desalojo de la Estación de Benaoján por el riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque

Los responsables de emergencias han ordenado el desalojo al completo de la barriada de la Estación de Benaoján debido al riesgo de desborde de la Presa de los Caballeros situada en Montejaque. Y es que el pantano se encuentra al límite de su capacidad y el agua se aproxima a los aliviaderos, ya que se trata de una presa sin uso que no tiene otro sistema de regulación.

El Ayuntamiento benaojano ha comunicado mediante sus redes sociales la decisión adoptada y ha anunciado que “debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque, se va a proceder al desalojo de los vecinos de la Estación de Benaoján”.

En total serán unos 200 vecinos los que tendrán que dejar sus casas en lo que supondrá el abandono completo de esta pedanía que se encuentra situada junto al cauce del río Guadiaro, por lo que un crecimiento repentino del río podría provocar daños en la misma, ya que el pantano de Montejaque desembalsa su agua en este río mediante el complejo de cuevas Hundidero-Gato.

Por otra parte, desde el Consistorio también han explicado que en el núcleo principal no existen riegos, aunque los geólogos siguen estudiando la situación sobre el terreno.

Situación actual de la presa de Montejaque. / Javier Flores

De momento se desconoce hacía dónde serán dirigidos los vecinos que no puedan encontrar alojamiento en casas de amigos, familiares o vecinos.

Reportan temblores similares a Grazalema

Precisamente, vecinos del municipio de Benaoján han reportado que durante toda la pasada noche y esta mañana han sufrido pequeños temblores y ruidos bajo las casas. Una situación que también han notado en la Estación de Benaoján, otra población que se encuentra situada muy cerca del núcleo de población municipal.

Ante los continuados reportes por parte de los vecinos desde el Consistorio decidieron consultar con técnicos que recomendaron poner estos hechos en conocimiento de los máximos responsables de emergencias.

Tras ello, fuentes municipales han confirmado a este periódico que han llegado a la zona técnicos especiales en geología que están evaluando la situación que se vive en la localidad y se asienta en la ladera de la Sierra de Líbar que tiene características muy similares a la vecina localidad de Grazalema que se encuentra al otro lado de la misma.

El Subdelgado del Gobierno, Javier Salas, ha confirmado que ya se encuentran técnicos en la zona analizando esta situación similar a la registrada en Grazalema. Además, también ha anunciado un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil en la zona.

Mientras tanto, de forma preventiva se habían el desalojo preventivo de unos treinta vecinos del casco urbano principal ante los riesgos existentes por el posible desprendimiento de un muro de contención. De hecho, fue necesario contar con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se

Por su parte, en la Estación de Benaoján también fueron desalojados otros 23 vecinos ante un gran corrimiento de una ladera próxima a las viviendas. Allí mismo la zona afectada ya había sido inundada por la crecida de un arroyo próximo.

“Llegaron los efectivos de Protección Civil y nos dijeron que nos teníamos que ir de las casas, que la ladera que estaba desprendiendo”, ha explicado Francisco Parra, uno de los vecinos afectados.