Persecución en Villanueva del Trabuco: un hombre choca contra una veintena de coches antes de ser detenido

La tranquilidad habitual de Villanueva del Trabuco se vio rota este jueves por una escena más propia de una película de acción que de un pequeño municipio de la comarca nororiental malagueña. Un hombre protagonizó una persecución por las calles del pueblo que se prolongó durante unos treinta minutos y que dejó tras de sí una veintena de vehículos dañados y un fuerte despliegue policial.

Según ha confirmado la Policía Local, el conductor circulaba a gran velocidad e impactaba de forma intencionada contra los coches que encontraba a su paso. Los hechos comenzaron cuando un vecino alertó a los agentes de que un turismo estaba recorriendo el municipio “a gran velocidad”. Una patrulla de la Policía Local salió de inmediato a localizarlo y, al darle el alto, hizo caso omiso a las señales de los agentes. A partir de ese momento se inició una persecución en la que participaron un coche de la Policía Local y dos de la Guardia Civil.

Estado del coche del detenido tras la persecución / M.H.

“Intentaba atropellar conscientemente a los vehículos que se encontraba”, ha explicado uno de los agentes que participó en el operativo, que ha subrayado que la actitud del conductor fue “voluntaria y agresiva” en todo momento.

Durante la huida, el hombre recorrió varias calles del municipio, chocando contra numerosos coches estacionados y causando desperfectos en algunas vías. La persecución concluyó finalmente en la plaza del Prado, donde un coche de la Guardia Civil logró interceptarlo colocándose frente a su vehículo e impactando contra este. En el momento de la detención, el conductor se resistió, mantuvo una actitud muy agresiva y tuvo que ser reducido por los agentes.

Coche de la Guardia Civil que participó en la persecución / M.H

Fuentes policiales indican que el arrestado no es vecino del municipio, aunque tiene familiares en Villanueva del Trabuco, lo que podría explicar su presencia en la localidad.

El dispositivo contó con un importante despliegue de medios: además de los tres vehículos que participaron en la persecución, otros dos coches de refuerzo se sumaron en el momento de la detención. Pese a la persecución y los destrozos en los vehículos no se ha registrado ningún herido..

También se investiga si su comportamiento errático se inició antes de entrar en el municipio, ya que varios testigos han afirmado que el vehículo circulaba de forma temeraria por la autovía cercana.

Testigos y vecinos afectados

Entre los vecinos que presenciaron los hechos, la sensación general era de sorpresa e incredulidad ante la violencia con la que el conductor actuaba.

Caridad Mateo, una de las afectadas, relató que se encontraba dentro de su coche cuando el vehículo del detenido se cruzó de frente con ella. “Venía como loco, coche que veía, coche con el que chocaba. Parecía que iba jugando a los coches de choque por la vía”, contó. Añadió que, en algunos momentos, “si se frenaba, daba marcha atrás para asegurarse de darle bien a los otros coches”. Su vehículo sufrió daños en el lateral izquierdo, aunque ella salió ilesa: “Por suerte a mí no me ha pasado nada”.

Uno de los coches dañado en el suceso / Adrián Gámiz

Otra vecina, Luz María Pacheco, también resultó afectada. Explicó que conocía a la familia del conductor y que, al verlo acercarse, pensó que se trataba de un gesto amistoso. “Iba para mi casa y, al reconocerlo, creí que venía a saludarme. Pero no, se chocó conmigo”, recordó. Logró esquivarlo parcialmente, aunque su coche quedó con el lateral rayado. “Conozco a toda su familia, su madre es vecina mía. Nunca imaginé que haría algo así”, añadió aún visiblemente afectada.

Los vecinos coinciden en destacar el fuerte estruendo que provocaron los impactos, las sirenas que se escuchaban en todo el pueblo y el temor que se vivió durante los minutos que duró la persecución, un suceso poco habitual en una localidad donde, como subrayan varios residentes, “nunca pasa nada”.