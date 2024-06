Los pilotos de la Fórmula 1 beben agua malagueña

Los pilotos de la Fórmula 1, al igual que el resto de deportistas, necesitan estar hidratados mientras conducen, y que mejor forma de conseguirlo que con agua. Lo que quizás no era muy conocido es que el agua que toman los pilotos de los coches de la Fórmula 1 es de Málaga, concretamente de Alhaurín de la Torre. La marca Aqualy es el agua embotellada en brik que comercializa la multinacional Ly Company y que está presente en las competiciones de este deporte sobre ruedas.

El acuerdo con la competición de Fórmula 1 comenzó en el año 2015, hace unos 10 años. Aunque el CEO de Ly Company, Curro Rodríguez, ha subrayado que "huyen" del deporte: "Nosotros no hacemos patrocinio y no estamos muy presentes, más allá de algunas asociaciones o clubes que nos compren el agua o de carreras solidarias, pues colaboramos mucho en las carreras contra el cáncer y eventos de ese tipo". Además de tener acuerdos con la Fórmula 1, también están en proyectos concretos como las instalaciones de baloncesto The Embassy que los exjugadores internacionales Berni Rodríguez y José Manuel Calderón tiene en Fuengirola, donde entrenan equipos, selecciones y hasta jugadores de la NBA.

Cuidado medioambiental y diseños personalizados

"Creo que era 2013 cuando se me ocurre decir: con todo el problema que hay con los plásticos, si el producto que más se envasa es este y hay un problema con el agua, y el agua envasada es el producto que más se vende en el mundo, si podemos hacer un mínimo impacto medioambiental en esto, por muy poco que sea, va a funcionar", explica el CEO sobre el origen de la empresa a EFE. El envase de Aqualy está compuesto por cartón laminado aséptico, con un 80 por ciento de materiales sostenibles y el tapón está hecho con procesados de caña de azúcar. La huella ambiental de su brik, tanto en su producción como en el ciclo de vida del producto, se reducen de forma considerable en comparación con los plásticos.

Esta empresa malagueña personaliza los envases para cada una de las marcas con las que trabaja, añadiéndole exclusividad a sus briks. "No somos una empresa de agua habitual ni tampoco una empresa de marketing habitual. Usamos el agua, el producto que más se vende, para que también un cliente pueda tener su anuncio o su identidad corporativa en un envase que está siempre por todos lados". De hecho, han creado briks personalizados de varias ciudades españolas, como Málaga Madrid, Bilbao, Barcelona y Sevilla, y recientemente también crearon un brik del Camino de Santiago. Con ello, unen en un producto de primera necesidad como es el agua, el diseño, la cultura y la conciencia medioambiental.

Ly Company colabora con alrededor de 2.000 marcas entre cadenas de hoteles, espectáculos, eventos culturales y museos, como Meliá, Cabify, Museo Thyssen, Starlite o los premios de Fórmula 1. Rodríguez ha apuntado a EFE que el siguiente paso de la multinacional es crecer en el mercado estadounidense, y anunció que están planteando la construcción de una planta en este país.