La plantilla de Tivoli destaca que mantendrá su lucha hasta que se reabra el parque

Los trabajadores durante décadas del parque de atracciones Tivoli World, localizado en Benalmádena, han mostrado este martes su “sorpresa” ante la decisión del Tribunal Supremo (TS) de desestimar el recurso presentado por la representación legal de los trabajadores contra el despido colectivo de la plantilla, y han asegurado que mantendrán su lucha hasta que se reabra el espacio lúdico, por lo que solicitan la colaboración de las administraciones.

Así lo ha destacado la plantilla en un comunicado, en el que ha hecho una valoración del fallo judicial del TS, en el que se remite el asunto al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que ya dio por extinguida la relación laboral el pasado marzo y que también dirime el concurso de acreedores de la antigua propietaria, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones (CIPASA), desde julio de 2020.

El despido colectivo deriva del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó en junio de 2022 el administrador concursal de CIPASA, el cual se ha producido en el marco del concurso de acreedores, y por lo tanto, formando los trabajadores parte de ésta hasta que se autorizó el cese de la actividad en noviembre de 2022.

“Con enorme sorpresa, disgusto e incredulidad hemos conocido a través de los medios de comunicación que el TS ha desestimado nuestro recurso, y ello pese a que la opinión de la Fiscalía del propio Tribunal ha sido totalmente de acuerdo con nuestro recurso y petición, que no es otra que el Juzgado competente para resolver nuestra situación como trabajadores de Tivoli debe ser la jurisdicción Social y no la Mercantil”, sostienen los empleados.

Así, han lamentado que el TS “al confirmar la anterior sentencia del TSJA -en la que alegaba a la falta de jurisdicción para resolver el litigio-, mantiene una situación que resulta llamativa” y “el criterio de que al estar en concurso de acreedores CIPASA, que era la anterior titular, la competencia se mantiene en el Juzgado de lo Mercantil”.

Esta crítica la argumentan al existir “una sentencia firme del mismo TS que literalmente establece que CIPASA no es la dueña, ya que la única y exclusiva propietaria del parque de atracciones es la sociedad mercantil Grupo inmobiliario Tremón y su propia sucursal Parque Tívoli Málaga”, han destacado en relación al fallo judicial emitido en octubre de 2021, por el que se obligaba a la entrega del parque a esta última.

Además, han agregado que “este mismo Juzgado -Mercantil- ya dicto en el pasado mayo de 2021 que no podía acordar la reapertura del parque al no pertenecer ya a la empresa CIPASA, y por ello no podía tomar decisiones sobre ello”, por lo que lamentan que “si pueda seguir tomando la decisión más grave en una empresa como es el despido de todos los trabajadores”.

De este modo, han lamentado que, “tanto el TSJA como el TS ahora, mantienen sin explicar el por qué que es el Juzgado de lo Mercantil el competente para que una empresa que no es la dueña sea la que decida y tome las decisiones en ella, y sobre todo la más grave, el despido de todos”.

Los empleados estudiarán el fallo judicial

Por ello, la plantilla de Tivoli ha avanzado que hará “un estudio exhaustivo de la sentencia” y los servicios jurídicos “valoraran la misma a los efectos de posibles recursos”, así como ha remarcado su “total y absoluta voluntad de mantener nuestra lucha hasta que efectivamente de nuevo se reabra el parque con el propietario que pueda ser, poder volver a nuestro trabajo y el mantenimiento de esta infraestructura turística símbolo de la Costa del Sol”.

Asimismo, han solicitado que “la colaboración mantenida por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Benalmádena en esta línea sea una, tanto la Junta de Andalucía como del Gobierno español”, junto con la de “todas las personas y colectivas que han colaborado y colaboran es esta nuestra lucha, que es la de todos”.

Por otro lado, han recordado que los trabajadores mantienen abierto “otro proceso judicial”, y concretamente tienen recurrido “el despido colectivo dictado por el Juzgado de lo Mercantil, tanto por su -supuesta- incompetencia como la propia nulidad” al “no haber acordado la participación en el mismo de la empresa declarada la única dueña, el Grupo inmobiliario Tremón y su propia sucursal Parque Tívoli Málaga”.