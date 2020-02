El portavoz de Cs en Cómpeta pide al alcalde que le cese por desavenencias con la edil de PMP

El alcalde de Cómpeta, José Moyano (PSOE) espera reconducir la situación del gobierno que lidera tras hacerse pública este miércoles las desavenencias que el segundo teniente de alcalde, Manuel Vega (Ciudadanos), mantiene con la primera, Rosaluz Fernández (Por mi Pueblo). El portavoz de la formación naranja le pidió este miércoles al regidor que le cese de todas sus competencias justificando ésta en “los desmanes autoritarios y las faltas de respeto” de la líder del partido independiente.

La dimisión no había sido comunicada al regidor a última hora de la tarde como tampoco lo había hecho su compañera de partido. De pasar ambos ediles a la oposición, el equipo de gobierno se quedaría en minoría con cuatro tres concejales del PSOE y dos de Por mi Pueblo. El Partido Popular obtuvo cuatro en las elecciones municipales de mayo del pasado año. “A lo largo del día mantendremos una reunión, y yo confío en que dialogando podamos resolver la situación”, manifestó Moyano.

En el escrito presentado este miércoles a la Alcaldía, Vega justifica su decisión en “los desmanes autoritarios y las faltas de respeto” vertidas contra él por Fernández calificando la situación, de “insostenible”. El portavoz de Ciudadanos en Cómpeta reconoce en el texto que durante tres o cuatro meses “hemos gozado internamente de un productivo ambiente de trabajo” que ahora según afirma e ha degenerado”. “La falta de toda ética, respeto, honor, educación por parte de la representante de por mi pueblo me ha empujado a solicitar en distintas ocasiones al alcalde que actuara con el fin de revertir esta situación. Desde mi punto de vista si él es capaz de consentir y tolerar este tipo de actos, mi lugar en este grupo de gobierno no tiene sentido, es estéril”, añade Vega.

“Ante la actitud mostrada por la primera teniente de alcalde y la pasividad del alcalde no me queda otra salida que abandonar el equipo de gobierno del municipio, solicitando al regidor mi cese a la mayor brevedad de todas y cada una de mis competencias”, concluye el escrito no sin antes comprometerse a continuar su labor municipal. “Tengo una deuda con el pueblo y me comprometo a seguir trabajando desde la oposición en la regeneración, la fiscalización de los recursos del ayuntamiento, así como la correcta gestión y ordenación del municipio a través de proposiciones de ordenanzas”, finaliza.

Por su parte, Fernández que no quiso analizar la situación aseguró tener “la conciencia muy tranquila”. “Voy a seguir trabajando por mi pueblo como lo he hecho estos siete meses, las 24 horas del día, y el que me quiera encontrar estaré en el Ayuntamiento”.