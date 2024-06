Un cuarto premio del sorteo extraordinario de la Cruz Roja deja 600.000 euros en Alhaurín de la Torre

La Administración de Loterías número 1 de Alhaurín de la Torre, Lotería Mayte, ha repartido 600.000 euros en el cuarto premio del sorteo extraordinario de la Cruz Roja de este sábado, 1 de junio.

Así lo han dado a conocer desde el Consistorio en un comunicado, en el que detallan que el número agraciado ha sido el 69.045, y se han vendido ocho series completas, a razón de 75.000 euros por serie, es decir, 7.500 euros por décimo.

Se da la circunstancia de que algunos décimos del 69.045 corresponden a abonados de hace muchos años y otros se han vendido en la web mi-suerte.com.

El mismo despacho de loterías de Alhaurín de la Torre ha dado centena del gordo de la Lotería Nacional de este sábado a un número de abonados, el 58.745, y también centena del 58.787, perteneciente a la asociación de Nuestra Madre de Luz y Ánimas del Chorrillo. En total, otros 6.000 euros.

El Cuponazo de la ONCE reparte más de 6,3 millones en Málaga

Por otra parte, el sorteo del Cuponazo de la ONCE del último día de mayo ha llevado la mayor de su fortuna a Málaga donde se han repartido más de 6,3 millones de euros entre la zona de la Azucarera, la Concha y La Térmica.

Fernando García, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1989, lleva más de 30 años vendiendo en el polígono industrial malagueño aunque también guarda alguno de sus cupones para su barrio, La Térmica. En uno y otro sitio le conocen todos como El Escopeta y después de tanto tiempo se siente un vendedor muy querido entre sus clientes, “gente trabajadora” dice.

Anoche, nada más llegar a casa, sacó el listado para comprobar los números vendidos y se encontró con que había vendido la serie agraciada con el mayor premio, seis millones de euros, y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros a las cinco cifras. En total repartió así 6.360.000 euros, una cantidad de dinero que cambiará la vida, cree, de los afortunados.

García es devoto de la Cofradía Cristo de Ánimas de Ciegos, de la que es patrona la ONCE, y del Málaga Club de Fútbol, sus dos grandes pasiones. “Yo lo vendo todo, los cupones, el Cuponazo, los Rascas, el Eurojackpot, mis clientes son fenomenos, me ayudan mucho -reconoce orgulloso-. La mayor alegría es darles a ellos la felicidad, verás tú cuando vengan el lunes”, decía anoche sin apenas reaccionar por la emoción de la noticia. “La ONCE lo ha dado todo por mi, pero yo también lo he dado todo por ella”, asegura.

El sorteo del Cuponazo de este viernes ha dejado otro cupón premiado con 40.000 euros también en Málaga capital, que vendió Soraya García; 280.000 euros con otros siete cupones agraciados con esa cantidad en Utrera (Sevilla), y 40.000 euros respectivamente en Puerto Real (Cádiz) y Villafranca de Córdoba, por lo que ha repartido en total 6.760.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas. Y aun ha dejado el resto de premios entre Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Murcia.