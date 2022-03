La primera leche de bellota de encina

La industria de la alimentación no deja de innovar y lanzar nuevos productos al mercado, en especial, en sectores que están muy en auge como es el caso de los alimentos vegetales. Una tendencia que cada vez tiene más demanda de variedades ante el aumento de personas que deciden prescindir de aquellos que tienen origen animal o de aquellos que los incorporan como una parte más de su dieta.

En los lineales de los supermercados es posible encontrar muchos de estos productos, aunque, hasta el momento, nadie se atrevió a introducir leche elaborada a base de bellota, un elemento muy conocido, pero por ser el alimento esencial para los cerdos ibéricos durante la montanera que posteriormente permitirá obtener una amplia variedad de productos muy apreciados, en especial, el jamón.

Ahora, los hermanos Javier y Pedro San Martín se han embarcado en el proyecto de lanzar la primera leche producida a base de bellotas. Un proyecto en el que llevan varios años trabajando y para el que han realizado numerosas pruebas antes de llegar a tener la fórmula de la que será la primera leche de bellota del mercado que tendrá Málaga como principal objetivo tras su lanzamiento. Algo que los promotores esperan que se produzca antes de la llegada del verano, fecha en la que suelen producirse un incremento de la demanda de este tipo de productos.

Gastrónomo e ingeniero forestal, decidieron hace años tratar de dar una nueva utilidad a la bellota, un alimento que el pasado fue representante de poder y las familias incluso incluían la bellota como parte de la dote, y ahora, en cambio, hay zonas en las que no tiene ningún tipo de utilidad. No obstante, ambos aseguran que se trata de una actividad que es totalmente compatible con la ganadería. “Tan solo recogemos las encinas que tienen una producción superior a 25 kilos porque más pequeño no resulta rentable, el resto, la gran mayoría, queda en el monte para el ganado”, explica Javier.

En este camino han contado con la colaboración de diversas instituciones, entre las que se encuentra la Universidad de Córdoba, con la que han mantenido un contacto estrecho durante todo este largo proceso hasta lograr los resultados óptimos para poder iniciar la producción de los 10.000 kilos de bellotas que tienen secados.“Nuestra idea es poder aplicar el kilómetro cero a nuestra producción y que todo se realice lo más cerca posible, aunque este año teníamos prevista realizar la primera cosecha de bellotas en la zona y la sequía provocó que el fruto no cuajara”, explica Pedro, por lo que han tenido que recurrir a otra zona para adquirir el producto.

Además, en este camino también han contado con la colaboración de Diego Guerrero, un vecino de Parauta que en su momento puso en marcha una planta de secado de castañas y que les ayudó en este proceso al que también tiene que ser sometida la bellota antes de su procesamiento. Ahora, una vez secadas, las bellotas están listas para ser trasladadas desde Parauta hasta Cijuela, localidad granadina en la que se producirá la leche de bellota que se lanzará en la capital malagueña.

“En estos momentos estamos colaborando con diversas empresas para la elaboración, aunque nuestra idea es que si el producto funciona contar con nuestra propia industria”, dice Pedro. En cuanto a elección de Málaga para la venta del producto, aseguran que se debe a la diversidad de público que ahora existe en la ciudad. “Es la nueva Barcelona, la capital de influencia de Andalucía, hay mucha gente concienciada con la sostenibilidad de los alimentos”, dice Pedro, y eso creen que es ofrece un amplio abanico de posibilidades para su nuevo producto. Desde los trabajadores que están llegando con las empresas tecnológicas hasta el amplio abanico turístico que tiene la zona y que suele apreciar este tipo de alimentos de nueva elaboración.