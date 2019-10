Los propietarios de mascotas en Benalmádena deben llevar una botella con agua y jabón

De ahora en adelante los propietarios de mascotas en Benalmádena tienen la obligación de llevar encima una botella de agua con jabón cada vez que saquen a pasear a su perro para limpiar el pipí de la calle o el mobiliario urbano. Con esta medida, se pretende minimizar el impacto de la orina de los animales en la vía pública y el mobiliario urbano, evitando así malos olores. Así lo establece la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales en el municipio tras su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor. De lo contrario, podrían ser sancionados economicamente.

“El propósito de esta modificación es contribuir a tener la ciudad más limpia: todos tenemos que ser responsables y respetuosos en la convivencia, ya que los vecinos no tienen por qué padecer la presencia de micciones o heces en la puerta de sus viviendas o comercios”, manifestó el alcalde, Víctor Navas, que en el día de ayer colaboró en la entrega gratuita de una muestra de botellines entre los vecinos para informar y concienciar sobre la necesidad de limpiar el orín de los animales de la vía pública.

Desde la entrada en vigor de la ordenanza este lunes se abre un periodo de información durante el cual la Policía Local informará a los propietarios de mascotas sobre la nueva obligación de llevar una botella con agua cada vez que saquen a pasear a su perro. Una vez pasado este periodo, podrían ser sancionados.

“Vivimos en una ciudad con muchísimos días de sol, y la orina se seca rápidamente sobre la vía pública si no se diluye, provocando problemas de malos olores e insalubridad”, comentó, por su parte, la concejal de Sanidad, Alicia Laddaga, quien aseguró que “diluyendo las micciones con agua jabonosa, evitamos este problema y hacemos la convivencia más llevadera”.

Por otro lado, la edil realizó un llamamiento a aquellos propietarios que todavía no han realizado la extracción del registro genético en sus mascotas “para que lo hagan cuanto antes, porque no tenerlo tampoco les evitará una posible multa, ya que cuando se hace la extracción el veterinario lo suma al microchip, y la Policía Local con sus lectores de chip pueden determinar al momento qué propietarios no han realizado dicho registro”. “Entre todos vamos a mantener un mejor civismo para la convivencia: a todos nos gustan las mascotas, pero también tenemos que ser responsables”, puntualizó.

Por su parte, la empresa local Velarde Dog’s Club ha colaborado en la elaboración de un botellín que puede colgarse directamente en la correa, facilitando así que los propietarios lo lleven consigo cada vez que salgan de casa con su mascota.