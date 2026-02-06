El Secadero, la zona 0 del temporal

El núcleo poblacional de El Secadero, en Casares, se ha convertido en la zona cero del temporal con el paso de la borrasca Leonardo, donde 1.500 vecinos llevan más de 30 horas aislados desde que el pasado miércoles se desbordara el río Guadiaro, por lo que la Guardia Civil está llevando víveres y productos básicos en zodiacs a los residentes para atender sus necesidades básicas. También se valora el desalojo parcial de una zona si no mejoran las condiciones climáticas y el caudal sigue aumentando.

La situación drástica que vive el núcleo ha generado un refuerzo de los servicios de emergencias, a los que en la tarde de este jueves se ha acordado en el Puesto de Mando Avanzado instalado por la Junta de Andalucía que se sume la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de la incorporación de medios acuáticos, aéreos y sanitarios al estar la zona aislada por el agua. El operativo de emergencia cuenta con efectivos ya desplegados de la Guardia Civil, el Grupo de Actividades Subacuáticas, el Consorcio Provincial de Bomberos, Protección Civil y policías Local y Autonómica.

A la veintena de personas que fueron desalojadas de sus viviendas en la noche del pasado miércoles y que fueron realojadas en el hostal Ochomin, para mañana viernes se prevé la evacuación preventiva de varias personas vulnerables por motivos de salud, concretamente una persona embarazada y otra con problemas respiratorios, según ha destacado el Ayuntamiento.

La situación crítica que vive El Secadero también ha provocado que las autoridades valoren el “desalojo parcial” de una zona del núcleo si las condiciones meteorológicas no mejoran y el nivel del río sigue aumentando, para lo que se habilitaría el Colegio Los Almendros del núcleo como espacio de acogida, dotado con el material necesario.

Bomberos y Guardia Civil trasladando víveres en zodiacs. / M. H.

El desbordamiento del río Guadiaro el pasado miércoles provocó el corte de la carretera A-2102 a las 13:30 horas, una vía que conecta el núcleo con la autovía A-7 y que discurre paralela al caudal. Además de quedar incomunicado por vía terrestre, esa noche quedó interrumpido el suministro eléctrico a causa del temporal, aunque ha sido recuperado este jueves pasadas las 15:30 horas, viéndose afectadas igualmente la cobertura de telefonía e internet.

El municipio está sufriendo de manera drástica los efectos de la borrasca Leonardo, con numerosos desprendimientos e inundaciones por la crecida del río y arroyos que han ocasionado el corte de carreteras y caminos rurales, aunque El Secadero es el que se ha llevado la peor parte.

La estampa de El Secadero es “desoladora”, según ha declarado el alcalde, Juan Luis Villalón, que ha pasado la madrugada del jueves en el núcleo con calles totalmente anegadas y vecinos que han quedado atrapados. Así, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y la unidad acuática del Consorcio Provincial de Bomberos se han dispuesto esta tarde a trasladar por el río en zodiacs productos básicos, un grupo electrógeno y gasolina adquiridos por el Ayuntamiento para abastecer a los vecinos, que han recibido a los operativos con “emoción” y “gran expectación”.

Es la tercera vez desde que comenzó el año que se corta la carretera autonómica A-2102 debido a las inclemencias meteorológicas, la última la pasada semana, cuando los vecinos de El Secadero quedaron incomunicados por más de 17 horas a causa de la crecida y el desbordamiento del caudal. Así, el regidor ha vuelto a mostrar el “hartazgo” de los residentes del núcleo ante las continuas inundaciones.

La situación se mantiene en nivel de máxima emergencia debido a las condiciones meteorológicas adversas y la crecida del río Guadiaro. En este contexto, el Puesto de Mando Avanzado instalado en la Tenencia de Alcaldía de Secadero asumirá la coordinación integral de todos los operativos que están prestando asistencia a la población de Secadero, integrada por cerca de 1.500 personas que permanecen aisladas desde hace más de 30 horas y cuyas necesidades básicas deben ser garantizadas.

Colaboración institucional

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, han trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando la coordinación entre administraciones y la rápida respuesta de los distintos operativos desplegados.

El regidor ha subrayado especialmente la colaboración institucional y el papel clave de la compañía eléctrica para el restablecimiento del suministro, gracias a las gestiones realizadas por la delegación territorial y la Consejería de Industria.

Por último, ha puesto en valor el comportamiento ejemplar, colaborador y solidario de la población ante esta situación, así como el contacto permanente que mantiene con los vecinos de Tesorillo, que también están afrontando circunstancias similares.