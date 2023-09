El servicio de vigilancia de playas de Fuengirola realiza casi 39.000 actuaciones este verano

El servicio de vigilancia de playas de Fuengirola ha realizado un total de 38.733 actuaciones desde su puesta en funcionamiento el pasado 15 de junio y hasta el pasado 3 de septiembre. Así lo han dado a conocer la alcaldesa Ana Mula acompañada por el concejal de Playas, José Sánchez, junto al director general de Seguridad, Antonio Hernández, quienes han ofrecido un balance de dicho dispositivo en el módulo instalado en la zona del Castillo.

El servicio de vigilancia de playas, organizado y dependiente de la Policía Local de Fuengirola, ha estado en funcionamiento de forma diaria desde el 15 de junio, en horario de 11 a 20 horas. Su objetivo esencial es velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, vigilar las actividades que se lleven a cabo en el litoral, atender cualquier situación de riesgo, atender las demandas de información o cualquier otra eventualidad, así como controlar las concesiones y autorizaciones administrativas.

"Tenemos un total de 14 personas destinadas a vigilar nuestros siete kilómetros de playa, para que el uso de las duchas sea el correcto, que el uso de las instalaciones sea el adecuado, que cumplamos con las ordenanzas municipales durante nuestra estancia en la playa, como no molestar a los otros usuarios, no practicar determinados juegos que puedan incomodar al resto de bañistas, que el uso de los carriles náuticos por parte de las motos acuáticas se haga de forma correcta y no estén dentro de la zona de baño, de forma que cuando detectan esa presencia avisan tanto al servicio de salvamento como a Comandancia Marítima, que es quien tiene las competencias", ha indicado.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que "contamos con un equipo de trabajo, en coordinación con el servicio de Salvamento y Socorrismo, con los drones, con la Policía Local... En definitiva, una vigilancia que ha dado lugar, desde el comienzo de la temporada hasta el día 3 de septiembre, a casi 39.000 actuaciones por parte de estas 14 personas, a quienes hay que reconocerles que no trabajan en las mejores condiciones, porque empiezan su jornada a las once de la mañana y acaban a las ocho de la tarde, con lo que suponen tantísimas horas al sol, caminando por la arena, para proteger los derechos de todos los usuarios. Un servicio que, insisto, la mayoría de los municipios ni siquiera tienen".

La regidora se ha mostrado "muy satisfecha" por los resultados que ha ofrecido este verano el servicio de vigilancia de playas y ha señalado que "creo que hay que mantenerlo e incluso potenciarlo para que tengan más competencias y más medios materiales y personales para poder atender nuestras playas, porque al final este servicio es un distintivo también de la calidad de nuestras playas".

Por otra parte, la alcaldesa ha explicado que "este año, además, les hemos encomendado especialmente el control de las duchas. Todos sabemos la situación de sequía que estamos atravesando y hay que insistir en el uso correcto de las duchas. Así, este verano han realizado más de 4.000 actuaciones sólo en materia de prevención en el uso correcto de las duchas. También hemos recortado el horario de uso de las duchas y ahora vamos a recortarlo aún más, porque estamos en situación de sequía y tenemos que intentar que se consuma el menor agua posible".

Para concluir la regidora ha valorado que "hemos tenido una temporada de verano muy buena, cada vez son más las personas que eligen Fuengirola como su destino de vacaciones y tenemos que seguir potenciando la calidad de nuestras playas y seguir presentándolas como lo que son: unas playas excelentes como certifican los galardones que tenemos a nivel nacional e internacional".