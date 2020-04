Los sindicatos solicitan al Ayuntamiento de Coín más protección contra el coronavirus

Más información Coronavirus: Sirenas y aplausos en Coín entre cuerpos de seguridad y sanitarios

Los sindicatos UGT y UPBLA de trabajadores del Ayuntamiento de Coín solicitan al consistorio un aumento de las medidas de protección contra el coronavirus en un escrito presentado ante el alcalde, Francisco Santos.

"El colectivo de la Jefatura de Policía Local, al igual que otros trabajadores del Ayuntamiento, desempeña su labor diaria sin posibilidad de reinventarse más allá de tomar las medidas posibles y puestas a nuestra disposición", se cita en el escrito, en el que se destaca "la necesidad de minimizar los riesgos santiarios a los cuales nos enfrentamos a diario el personal funcionario y laboral que presta servicio en esta jefatura y sus instalaciones. Se trata de un colectivo de 30 personas a los cuales se unen otros trabajadores municipales (limpiadoras y operarios) y aquellas otras personas que ingresan en calidad de detenidos en nuestros arrestos municipales. Usamos y compartimos casi la totalidad de las instalaciones y material de esta jefatura los siete días de la semana, las 24 horas del día".

"Es por ello, aparte de las protecciones ya facilitadas por nuestra jefatura, como son las mascarillas y guantes de látex, se solicita la adquisición de un generador de ozono para prevenir la infección por virus en dependencias y sus vehículos, el cual podrá ser utilizado según las recomendaciones sanitarias; así como agilizar y facilitar la adquisición y realización de test de detección del covid-19 para todos los trabajadores usuarios de esta jefatura y para aquel personal del Ayuntamiento que desarrolla su labor de manera presencial con contacto directo con otros usuarios y limpieza y desinfección de las instalaciones policiales los siete días de la semana, aumentando la protección a las trabajadoras que desinfectan las instalaciones".

El alcalde de Coín, Francisco Santos, manifestaba que no había problemas y que el entendimiento con los trabajadores existe. "Me enseñaron el escrito y no hay inconvenientes. Desde el primer momento se ha intentado facilitar mascarillas y guantes para desarrollar su trabajo. Los vehículos se estaban desinfectando con productos de las propias limpiadoras y se nos ha solicitado una máquina apara desinfectar y que haya menos riesgo", razonaba.

En cuanto a los tests, el alcalde de Coín, aseveró que "ojalá los pudiéramos tener, no es por problema de dinero, no hay disponibilidad, no los encontramos. Igual que con las mascarillas, nos gustaría tener 25.000 para todo Coín y en el mercado es imposible, ni en el nacional ni vía China. Con los tests hemos contactado con empresas privadas y algunas clínicas, pero ahora mismo están confiscados por el Gobierno central para otras cosas urgentes. El compromiso es, en cuanto podamos, hacerlos. Estamos en contacto con el centro de salud del Guadalhorce para realizarlos cuando haya suficientes. Los pocos que han llegado a Málaga han ido para las residencias de mayores, aquí tenemos una privada donde se han hecho, igual que a otra residencia de discapacitados, que son grupos de riesgo. El compromiso es hacerlo en el momento que lleguen más test para protección civil, policía, sectores de servicios sociales y en el propio Ayuntamiento, aún el equipo de Gobierno no se lo pudo hacer tampoco".

Acerca del impacto del coronavirus en Coín, los casos que ha habido son 25, con dos fallecidos, uno de cada una de las residencias citadas, cuyos usuarios entraban en grupo de riesgo extremo. "Dentro del drama, podemos estar, viendo la situación en general, aliviados. Ahora hay que trabajar para que la crisis económica que va a venir afecte lo menos posible, a nivel social, espero que no haya tantas familias afectadas", cerraba el alcalde coíno.