Un torbellino 'se cuela' en la carretera entre Mijas y Fuengirola

Los conductores que hacían este miércoles sobre las 15:00 el camino entre Mijas y Fuengirola se han llevado una buena sorpresa. El responsable: un pequeño torbellino en mitad de la carretera. Un espectáculo, ciertamente, al que los malagueños estamos poco acostumbrados a observar pero que, según apuntan desde Meteorología, "es muy común".

De esta manera, según explica el director de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, lo que han podido apreciar los conductores ha sido una "tolvanera". Esto es, en esencia, un "remolino muy local compuesto de polvo y de una dimensión muy reducida". Un fenómeno "muy común" que se da, sobre todo, en terrenos áridos.

Riesco también detalla que las tolvaneras se forman por este tiempo, cuando empieza a hacer calor, "en días secos", toda vez que para ello se precisa que se junten "una masa de aire cálido y otra fría de diferentes capas de altura".

No obstante, no hay que temer, porque no tienen ningún poder de destrucción, a diferencia de los tornados que con cierta frecuencia se dan en Estados Unidos. "Tienen una duración muy reducida, como mucho, pueden alcanzar los sesenta kilómetros por hora. Lo más que puede hacer, por decir algo, es que tire unas cuantas sillas si coincide que pasa por una terraza", asegura Riesco.

Un pequeño tornado en Torremolinos causa daños leves en la zona del Bajondillo

El pasado septiembre se dio en Torremolinos un suceso parecido (al menos visualmente) con la formación de una manga marina que ocasionó daños leves en la zona del Bajondillo, afectando principalmente a una parcela de hamacas y sombrillas. "Efectivos de Servicios Operativos y Samset (Sociedad Anónima Municipal De Servicios De Torremolinos) se desplazaron hasta la zona para colaborar en la restitución de la normalidad", explicaron. Otra manga marina se pudo ver también frente a las costas de Torrox y Nerja.

Por su parte, en diciembre de 2022, se produjo un tornado que recorrió Marbella de sur a norte, dejando a su paso numerosos desperfectos en el mobiliario urbano, objetos de todo tipo volando, árboles caídos y vehículos dañados, siendo una experiencia que muchos vecinos vivieron en primera persona y que causó temor al tiempo que asombro ante el fenómeno atmosférico.