Fase 1 de la desescalada: Los hosteleros de Rincón de la Victoria confían ilusionados en la respuesta de los vecinos

“Carlos, ya estamos de vuelta”, dice feliz Moy a uno de los clientes de su cafetería mientras termina de acondicionarla para su apertura. La entrada de la fase 1 se ha notado esta mañana en Rincón de la Victoria. El bullicio se palpaba en la plaza Al Ándalus, en la avenida del Mediterráneo y en el paseo marítimo, donde los hosteleros se afanaban por terminar la limpieza y la desinfección.

Otros muchos ya estaban abiertos con mesas ocupadas saboreando la cerveza del aperitivo. Horas antes, los rinconeros recorrían sus calles buscando una cafetería donde desayunar. “¿Cuándo, por favor?”, preguntaron hasta siete personas a Moisés Gil, el propietario del conocido El Cafelito de Moy ubicado en el centro del municipio.

“Estoy seguro de que vamos a funcionar bien, no tengo dudas. Vamos a trabajar cómo sabemos hacerlo”, comentaba Moy mientras finalizaba con la limpieza y ajustaba su bar a las medidas de seguridad exigidas. “He calculado que sólo podremos montar nueve mesas. Vamos a trabajar cómo sabemos hacerlo. Esto lo levantamos nosotros”, continuaba este hostelero feliz de poder abrir su negocio mañana martes.

Con él trabajan tres personas más que ya ha sacado del ERTE. “Ha sido muy duro, horrible, estos dos meses sin trabajar me han costado entre 8.000 y 10.000 euros. Ahora estoy muy ilusionado”, señalaba Moy quien a las pérdidas de caja sumó el producto que tuvo que regalar o el caducado. “Hay alimentos que no dimos pensando en que sería menos tiempo el que tendríamos que estar cerrados”, explicaba convencido de que en agosto podrán recuperar todo lo perdido.

Su optimismo contrasta con el del Bar La Plaza, junto al Ayuntamiento cuyo propietario no se mostró muy convencido de la rentabilidad que podrá tener con un par de mesas en la puerta y el Consistorio ”prácticamente cerrado”.

Espetos en el paseo marítimo de Rincón

En el paseo marítimo sí se respiraba optimismo con alguna reserva apuntada y con clientes improvisados que ocupaban sus mesas con alguna bebida. La caseta de los espetos se preparaba para las primeras brasas. “El miércoles ya estaremos en condiciones para abrir. Estamos limpiando a fondo y evaluando cuántas mesas podremos poner respetando los dos metros de distancia”, indicó Roberto López, propietario del restaurante La Ñora mientras informaba a una cliente de la fecha de reapertura. También ha sacado a todos sus empleados del ERTE. En la Mar Salá también preparaban la vuelta esta mañana, y en Las Flores no tenían tan claro cuándo empezar al tener limitado el aforo.

Al otro lado del centro neurálgico del paseo marítimo de Rincón de la Victoria, La Habana acogía a sus primeros clientes. “Abrimos con ilusión y miedo. Y esperamos que la gente responda porque ganas ahí”, reconoció Miguel Olivares propietarios de este pub cuya terraza se ha visto limitada a 17 de las 40 mesas que tiene. Ha conseguido sacar del ERTE a 4 de las 6 personas con las que trabaja.

“Hay que intentarlo y sólo espero de que no haya un rebrote”, dijo confiado aunque con cierta preocupación por “trabajar con mascarillas y sin que, de momento, los clientes no tengan obligatoriedad de ponérselas”. La encargada de Puerto Madero también sumó como otra desventaja “el trabajo doble que hacen ahora con la limpieza de baños, de mesas o advirtiendo a los clientes que no pueden entrar a la barra a pagar.

En la Pizzería Romano son más templados, y aunque han estado haciendo tres días reparto a domicilio no les ha ido demasiado bien. “Hasta que no abramos no lo sabremos, aunque sí que tenemos esperanzas”, expuso Franca Romano que también ha perdido un buen número de mesas.

Rincón también permitirá la ampliación de las terrazas a los bares

Precisamente, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado esta mañana que permitirá la ampliación de las terrazas a la hostelería y restauración con motivo del inicio de la Fase 1 de la desescalada. Así podrán ocupar más espacio siempre y cuando cuenten con el informe favorable de los técnicos municipales. La solicitud podrá realizarse de forma telemática mediante la sede electrónica: https://sede.rincondelavictoria.es y el email: registro@rincondelavictoria.es

En la Avenida del Mediterráneo también había terrazas montadas en las aceras, y a las tiendas de alimentación, ópticas o peluquerías abiertas en fases anteriores, se les han unido las inmobiliarias, los establecimientos de decoración o de ropa. “Está prohibido el acceso sin mascarillas, la persona que no tenga se la regalamos nosotros”, informó Emilio Gómez, propietario de la tienda de ropa Aerostato entre otras medidas. Esta mañana ya había recibido a los primeros clientes y acondicionado todo el local. Cuentan con indicaciones de distancia, con un semáforo para controlar el aforo, con alfombras desinfectantes y con una zona de higienización para las prendas. Los probadores se desinfectan cada vez que entra una persona. “Cumplimos con todas las medidas pero además queremos que la gente se sienta segura”, añadió Gómez quien para atraer clientes también ha iniciado una campaña promocional con descuentos.

Y sí que se notaba mucho más ambiente en Rincón de la Victoria, con vecinos que entraban y salían de los establecimientos comerciales. Testigos de ellos han sido los propietarios del quiosco del paseo marítimo, quien espera, poder también levantar su negocio cuando se abran las playas para el recreo y los parques infantiles. Pero eso ya será otra fase.