'Olas luminiscentes': un raro fenómeno visible en las playas de Málaga

Espectacular a la par que raro fenómeno en las costas de la Axarquía. Desde el lunes, vecinos de la zona del Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón contemplan con asombro cómo el romper de las olas vira de blanco a azul eléctrico por algunos momentos. Un acontecimiento que, pese a lo religioso de las fechas, no se trata de un milagro, sino a la obra y acción de la Noctiluca scintillans, el mismo tipo de zooplancton que genera las famosas mareas rojas y verdes en la costa, pero que "prácticamente nunca" adquiere este color en Málaga.

Una curiosa manifestación que, no obstante, hay que tomar con cautela. Según explica el presidente de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), Juan Antonio López, "con una probabilidad alta", acostumbra a producirse a causa de un "desequilibrio químico producido por vertidos que no tienen por qué ser tóxicos". Simplemente son fruto de una reacción bioquímica.

Aunque, en esta ocasión, también podrían haber influido los cambios de temperaturas que se están registrando. "Por regla general se da cuando cuando suben, en primavera y en verano, con los cambios de tiempo. Esta vez pudiera deberse a un incremento puntual de la temperatura del mar".

Pero... ¿puede ser perjudicial para la salud? "Por sí misma no es tóxica, pero puede llegar a serlo si engulle a otros dinoflagelados o diatomeas que posean elementos que sí lo son, como altas concentraciones de amoniaco". Algo que "puede provocar la disminución del plancton" en la zona. No obstante, no hay que temer porque "al final precipitan y se reciclan con el medio"

Profundizando en la información de esta especie, López explica que la Noctiluca scintillans es "está presente en todos los mares del mundo", lo que no significa que todas emitan esos colores. Tan solo lo hacen aquellas que "tienen moléculas nociferinas que en contacto con el oxígeno y una enzima los emiten", dando con ello un resultado espectacular a la vista.

Tanto es así que este fenómeno, ciertamente común en las costas de Galicia pero también de otras muchas partes del planeta, llega a atraer "a multitud de turistas" que quieren presenciar este espectáculo lumínico de primera mano. E inmortalizarlo.