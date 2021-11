Rincón de la Victoria y Málaga aclararán sus límites el próximo año

Desde hace nueve años los límites entre Málaga y Rincón de la Victoria no son los que eran. En 2012 volvió a tener los que se establecieron en 1873 coincidiendo con la línea que dibujaba el arroyo Totalán, pero que después de un siglo y medio, se ha desplazado ligeramente al margen izquierdo. Ello provoca situaciones tan paradójicas, como que el campo de fútbol de La Cala del Moral se encuentre en la capital. En calle Huelva, en la urbanización Calasol, hay 25 viviendas que pagan el servicio de basura a Málaga, y peor aún, hay vecinos de un mismo bloque que pertenecen a dos ciudades distintas.Esta distorsión, que llevan tratando de arreglar ambos ayuntamientos desde 2013 cuando la Junta de Andalucía revisó los límites y recuperó el acta de replanteo de 1873, no sólo causa inseguridad jurídica a los propietarios sino también a ambas administraciones locales. Y no sólo por a quien le toca costear el servicio de basura, el alumbrado o el transporte público, sino porque hay 5.000 metros de suelo urbano, en el que ni uno ni otro pueden dar licencias para construir. Y son muchos los que han llegado preguntando al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con la intención de adquirir alguna de las parcelas.“No podemos aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que no reconozca sus límites. Aprobar este expediente es clave por ello. Hay una serie de vecinos y promotores que nos solicitan licencias en esa zona y no podemos concederlas jurídicamente porque pertenece a Málaga”, confirmó el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Miguel Ángel Jiménez (PP).También el alcalde de Rincón, Francisco Salado, reconoció “los problemas que ha generado desde el punto de vista tributario y económico, así como urbanístico para los vecinos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprobó este viernes por unanimidad la propuesta de Alcaldía para iniciar el procedimiento de alteración de los términos municipales de Rincón de la Victoria y Málaga. En la Casona del Parque también lo hicieron la semana pasada.

“Recuperar la linde de 1873 no tenía ningún sentido porque el límite estaba, y siempre ha estado en el arroyo Totalán. Por eso cuando alegamos, planteamos la necesidad de atender a la realidad física”, resaltó Jiménez. Este procedimiento consiste en iniciar un trámite de alteración de la línea límite de los términos municipales y exige la creación de una comisión mixta, que tendrá un plazo máximo de seis meses para volver a presentar la propuesta concreta a ambos plenos. Con este acuerdo plenario se da por caducado el procedimiento iniciado en 2013. La comisión mixta estará integrada por representantes de ambos municipios así como técnicos y especialistas en diferentes campos.

Según explicó el edil de Urbanismo en el propio Pleno, el próximo mes se reunirá esta mesa mixta con el que se inician esos seis meses que hay de plazo para que la comisión apruebe los documentos y se vuelvan a remitir a los respectivos plenos. Una vez ocurrido esto, habrá otro mes para que se remitan los acuerdos a la propia Junta de Andalucía para su aprobación.