Rincón de la Victoria celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+ con artistas como Rosa López y Charo Reina

Rincón de la Victoria se presenta ante el mundo como un ejemplo de inclusión y respeto, un lugar donde la diversidad es celebrada y promovida. La Gala de Distinciones 'Rincón por la Diversidad' promete ser una noche llena de música, arte y celebración. Con espectáculos musicales a cargo de artistas como Rosa López, Charo Reina y las talentosas transformistas Kika Lorace y Satín Greco, así como la participación de Miguel Zayas para amenizar la velada, se espera una experiencia inolvidable llena de color y energía positiva. Además, la revista Six destaca la apuesta del municipio por la igualdad y los derechos del colectivo en su última edición impresa.

Con una programación llena de eventos inclusivos, el municipio se prepara para dos de sus actividades más destacadas: la Gala de Distinciones 'Rincón por la Diversidad' y el 'Encuentro de la Felicidad', que se celebrarán los días 24 y 25 de junio en la plaza Gloria Fuertes, La Cala del Moral, respectivamente, con motivo del Día del Orgullo LGBTIQ+. Estos eventos son un reflejo del compromiso y la apuesta que Rincón de la Victoria ha realizado para convertirse en un auténtico paraíso de la diversidad.

Pero la diversidad no se limita a un solo evento. El 'Encuentro de la Felicidad' se extenderá por distintos puntos del municipio, ofreciendo una variedad de actividades como talleres, yoga y música. Estas propuestas buscan involucrar a toda la comunidad, fomentando la inclusión y el respeto por la diversidad en un ambiente festivo y acogedor.

La revista SIX y su cobertura de los eventos y actividades en este maravilloso municipio nos recuerdan la importancia de construir sociedades más justas y equitativas, donde todos y todas puedan vivir libres y felices sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Con una tirada de 15.000 ejemplares, la revista LGTBI SIX ha elegido a esta joya costera como protagonista de su próxima edición impresa. En ella, se destaca la labor del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que durante todo el año promueve acciones en defensa de los derechos y la igualdad del colectivo LGTBIQ+.

La revista SIX no solo destaca los eventos próximos, sino que también ha estado cubriendo la serie de actividades llevadas a cabo por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Entre estos actos, se llevó a cabo una mesa redonda titulada El colectivo LGTBIQ+: La visibilidad en los medios, donde se abordaron importantes temas relacionados con la visibilidad y representación de la comunidad LGTBIQ+ en los medios de comunicación. Además, se proyectó el cortometraje Sin paz no hay descanso, del director Alejandro Luque, que generó una profunda reflexión sobre la importancia de la igualdad y el respeto.

Así, Rincón de la Victoria se alza como un auténtico paraíso de la diversidad, un destino que no solo ofrece belleza natural y playas espectaculares, sino también un ambiente inclusivo y acogedor que invita a todos a vivir auténticamente y a celebrar la diversidad en toda su magnificencia.