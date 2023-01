Rincón homenajea a las víctimas del Covid con una escultura de Suso de Marcos

Rincón de la Victoria cuenta desde este viernes con una escultura que rendirá homenaje a las víctimas de la pandemia de la Covid-19, del artista Suso de Marcos. La obra, Fuente de la Vida, está ubicada en la rotonda de la avenida de la Candelaria, acceso norte.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha sido el responsable de inaugurar el conjunto escultórico Fuente de la Vida durante un acto muy emotivo acompañado por el artista, el director del Centro de la Unidad de Estancias Diurnas de Rincón de la Victoria. Gerardo Guerrero, concejales de la corporación municipal, miembros del tejido asociativo, entre otros.

El regidor ha rendido un sentido homenaje a todas las personas fallecidas por esta enfermedad, así como a sus familiares y amigos. "La 'Fuente de la vida' es un símbolo a la memoria permanente de cada una de las víctimas de la pandemia para tenerlos presentes y nunca olvidarlos".

"Y, lo hacemos -ha continuado- con una escultura única creada para Rincón de la Victoria por un artista más que reconocido a nivel nacional e internacional, Suso de Marcos, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que es un referente y dinamizador cultural en nuestra provincia con su Casa Estudio".

Salado ha tenido palabras de recuerdo para los 117.413 fallecidos desde el inicio de la pandemia en España, de los que 15.547 son de Andalucía, 2.811 de Málaga, "pero sobre todo a los 65 que han fallecido durante estos casi tres años en Rincón de la Victoria para los que me vais a permitir una mención especial para sus familias y amigos que dejaron un vacío irremplazable".

Por su parte, el artista ha agradecido personalmente al alcalde su decidida apuesta por la cultura para que una obra de este calado esté en Rincón de la Victoria.

"La escultura surge de un poemario en el que me he inspirado, de un largo proceso que espero que los vecinos de Rincón de la Victoria valoren el fondo de la obra que no es otro que el homenaje a las víctimas del Covid".

La obra: dos figuras humanas y una fuente

El conjunto escultórico está formado por dos figuras humanas y una fuente compuesta por once tramos de agua, construida en bronce y acero inoxidable de 300 centímetros de altura, 90 centímetros de frente y 77 centímetros de fondo ubicado en la rotonda de la Avenida de la Candelaria.

Además, con motivo de la instalación de esta escultura, el Área de Urbanismo ha desarrollado trabajos de mejora en la rotonda que se encontraba deteriorada por el paso del tiempo. Los elementos decorativos fueron trasladados y serán reubicados en una zona estratégica del litoral.

"Con esta actuación embellecemos una de las entradas principales del municipio por donde transitan miles de vehículos de forma diaria", añade el alcalde.

La adquisición de la obra escultórica ha sido de 48.667,50 euros, y las obras de mejora de la rotonda han contado con un presupuesto de 39.786,46 euros.