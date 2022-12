Una de las villas romanas mejor conservadas de España abre al público en Rincón de la Victoria

La Villa Romana Antiopa, una de las mejor conservadas de España, ha abierto sus puertas a los visitantes tras un largo proceso de restauración. Desde su hallazgo en 1986, han pasado 36 años de excavaciones y puesta en valor de la ahora colección museográfica que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008.

Al acto de inauguración han acudido el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González; la delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Villa Antiopa se trata de un complejo arquitéctónico construido a finales del siglo III d.C. El nombre de la villa proviene de Antiopa, princesa de Tebas que fue seducida por Zeus. Disfrazado de sátiro, Zeus se hizo llamar Satyr y este pasaje mitológico está representado en uno de los mosaicos, situado en el dormitorio.

Durante su visita se podrán contemplar los 13 mosaicos y 142 piezas como columnas, sigililatas, piletas y ajugas, entre otras muchas, que conforman esta enclave. Además, destaca también la figura del Dios Baco en una colección cedida temporalmente por el Museo de Málaga.

"Sin duda, será un antes y un después a nivel patrimonial y turístico para nuestra ciudad. En esta villa del siglo III disfrutaremos de una experiencia inmersiva donde conocer más del legado romano de Rincón de la Victoria, del garum y de nuestra eterna relación con el mar. Y lo haremos a través de un recorrido completísimo donde se dan la mano los restos arqueológicos y los últimos sistemas digitales para ofrecer la máxima información al visitante", ha señalado.

Una experiencia a la mano de todos que cuenta con audioguía con lenguaje de signos. Salado ha adelantado también que están trabajando en un acuerdo con ONCE para que los contenidos sean traducidos al braille para la población ciega o con visión reducida.

La inversión total ha sido de 1,5 millones de euros entre los fondos aportados por el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana del Gobierno de España a través del 1,5% cultural (673.797,68 euros) y los fondos propios del Ayuntamiento (907.708,69 euros).

El visitante disfrutará de una zona museográfica, de sistemas de realidad aumentada, paneles, material audiovisual y una gran pantalla donde los habitantes de la Villa hablarán directamente.

Asimismo, Salado ha agregado que "los recursos didácticos acercarán a pequeños y mayores al imperio romano y la relación de nuestra Villa a finales del siglo III y principios del IV". De este modo, ha adelantado que pronto se organizarán las visitas de los centros escolares al recinto.

Salado ha reiterado una vez más la importancia del patrimonio cultural. "No se puede amar lo que no se conoce, y ya como conocemos esto, lo vamos a amar. Y no se puede defender lo que no se ama, con lo cual lo vamos a defender en el presente y en las siguientes generaciones." Navarro, por su parte, ha declarado que "más allá de un proyecto museístico y cultural, estamos ante un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer con el patrimonio: conservar, recuperar y poner en valor".

En definitiva, Salado ha dicho, "serán ocho espacios, contando con la entrada y la tienda, así como las zonas expositivas, museísticas y arqueológicas". "Será una experiencia en distintas idiomas e inclusiva para que todos podamos disfrutarla".