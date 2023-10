Colectivos sociales de Ronda recibirán 100.000 euros en subvenciones

El Ayuntamiento de Ronda ha hecho entrega este martes de subvenciones a colectivos sociales con actividad en la ciudad y, en muchos casos, en el resto de la comarca. Esta línea de ayudas ronda los 100.000 euros y busca reforzar la actividad que estas entidades realizan en favor de distintas causas.

Como ha indicado la alcaldesa, María de la Paz Fernández, durante el acto de entrega de las mismas que ha tenido lugar en el Ayuntamiento, “esta medida es una apuesta clara y firme del equipo de Gobierno por fortalecer y colaborar con el tejido asociativo de Ronda, que en muchas ocasiones prestan un servicio esencial para la sociedad”.

Las cuantías de la subvención varían en función de los gastos y los proyectos presentados por las asociaciones, oscilando entre los 1.000 y los 34.200 euros, según explicó la alcaldesa rondeña, habiendo sido un total de 14 los que se han beneficiado de estas ayudas económicas.

En este sentido, los colectivos que han recibido alguna aportación económica para la labor que ha desarrollado durante el presente ejercicio o que llevarán a cabo en 2024 son: Asociación de Alcohólicos y Familiares de Ronda (Alfaro); Asociación de Padres, madres, tutores de personas con TEA-TGD (AOPA); Asociación de Drogodependientes de la Comarca de Ronda (ARDE); Asociación rondeña de Alzhéimer (AROAL); Asociación de síndrome de Down de Ronda (ASIDOSER); Fundación ASPRODISIS; Asociación de Ayuda a Personas con cáncer y familiares de Ronda y comarca (AYUCA); la Asociación Catalina Guerrero Avilés; CRUZ ROJA; Asociación El Buen Samaritano; Asociación de discapacitados físicos FIDELIS ET FORTIS; Asociación Montaña y Desarrollo, Asociación SENDA Proyecto Hombre; Solidarios Ronda y Asociación Rondeña A.C. C.

La regidora también destacó la importancia de estas ayudas para apoyar el importante trabajo que realizan desde estos colectivos en diferentes ámbitos sociales y que vienen a cubrir las necesidades de muchas personas, ya que se trata de ámbitos muy diversos en los que desarrollan su trabajo.

Además, también adelantó que los colectivos que se dedican al fomento de la cultura y el arte en la ciudad también contarán con sus propias ayudas municipales para de este modo fomentar también estos ámbitos y darles apoyo económico.